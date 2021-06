Torna a Firenze l’African Diaspora Cinema Festival

ROMA – Torna a Firenze, da mercoledì a sabato prossimi, l’African Diaspora Cinema Festival, con un rinnovato impegno per raccontare l’eterogeneità, la mobilità e le interconnessioni culturali e globali.Fondata nel 2013 dal regista Fide Dayo, riferiscono gli organizzatori, la rassegna mira a superare le gerarchie culturali e i limiti geografici spesso impliciti in termini come “film africano” o “cinema africano”.In una nota si evidenzia che “il digitale ha reso possibile, tra l’altro, la proliferazione di piattaforme di scambio internazionali e una circolazione non mediata dell’industria del cinema e un contatto diretto con i registi, aggirando i canali classici di distribuzione”.

La selezione dei 15 film dell’edizione 2021 dell’African Diaspora Cinema Festival – su un totale di 110 opere in concorso – riunisce le opere di registi di base in Africa o della diaspora globale ma anche di autori che si muovono tra più mondi. Secondo gli organizzatori, negli ultimi mesi il cinema si è trasformato in “un’esperienza solitaria”, su piccolo schermo.”Durante la pandemia, le piattaforme di streaming hanno monopolizzato l’esperienza cinematografica e hanno eclissato la vivacità del cinema vissuto in comunità, al di là degli algoritmi individualizzati guidati dal consumatore” si riferisce nella nota. “Il cinema era ed è un luogo del collettivo, che riflette e ripensa opinioni, valori, morale, estetica, politica e identità.Il cinema affronta l’ignoto, lo scomodo e le rotture estetiche, è un luogo di discussione, di consenso o dissenso, un inizio di processi di cambiamento”.Quest’anno il Festival collabora con la Fondazione Stensen e dopo le prime tre giornate che si svolgeranno a Villa Romana, sabato presenterà due film sullo schermo all’aperto della Manifattura Tabacchi. Il programma dei film sarà accompagnato da conferenze e concerti dal vivo, con ingresso gratuito.

