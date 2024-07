torna-a-grottaglie-‘orecchiette-nelle-‘nchiosce’-il-6-7-agosto

11 chef interpreteranno la pasta tipica pugliese

Roma, 9 lug. (askanews) – Torna a Grottaglie, nel cuore del Tarantino, “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road”, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024 giunto alla sua decima edizione.

Con i suoi vicoli bianchi, chiamati ‘nchiosce, e le dimore storiche del centro, la città delle ceramiche pugliese si trasformerà in un percorso gastronomico che celebra la ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni.

Undici chef prenderanno parte a questa kermesse enogastronomica, offrendo agli ospiti una varietà di prelibate ricette che interpretano la regina delle tavole pugliesi: l’orecchietta.

Le cantine e i birrifici artigianali locali esalteranno ulteriormente l’esperienza culinaria, e due laboratori permetteranno ai partecipanti di imparare a preparare manualmente le orecchiette. In uno di questi laboratori ci sarà Nunzia Caputo, pastaia a Bari vecchia, famosa per le sue ‘inimitabili’ orecchiette fatte in casa.