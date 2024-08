torna-a-milano-“theginday”-l’8-e-9-settembre-la-12esima-edizione

L’evento sul mondo del Gin al SuperStudio Più di via Tortona

Milano, 11 ago. (askanews) – Domenica 8 e lunedì 9 settembre torna a Milano “theGINday”, l’evento italiano dedicato al mondo del Gin giunto alla sua dodicesima edizione. La location sarà ancora una volta quella del SuperStudio Più di via Tortona 27, sotto l’egida di Luca Pirola, ideatore ed organizzatore del format e fondatore di “Bartender.it”.

La manifestazione “focalizza il rapporto tra prodotto e utente con un contatto diretto con i brand delle grandi aziende, delle produzioni artigianali e dei piccoli distillatori”. Se negli stand sarà possibile degustare il gin solo in purezza, nei tre bar tematici, “Gin&Tonic Bar”, “Martini Cocktail Lounge” e “Negroni Bar”, verranno serviti i drink più iconici, con ricette e tecniche svelate da barman professionisti, utilizzando i vari brand presenti all’evento. Lo shop ufficiale “Bottega Liquori e Spiriti” sarà una vetrina unica dei prodotti presenti al “theGINday”, offrendo al pubblico l’opportunità di portarsi a casa le novità del momento e piccole produzioni ancora non distribuite sui canali tradizionali.

Diversi i seminari, workshop, degustazioni e masterclass, a cui si aggiunge la seconda edizione dei “Gin Awards”. Una giuria di esperti tra professionisti del settore beverage come bartender, sommelier, produttori, degustatori e giornalisti qualificati, secondo decreteranno dopo assaggi alla cieca i vincitori tra quattro categorie: “Best Italian Gin”, “Best International Gin”, “Best Idea/Concept” e “Best Packaging”. Infine ci saranno due premi speciali: “Bartenders Choice”, dove saranno i professionisti a votare i cinque gin che non possono mancare in bottiglieria, ed “Exit Poll”, ovvero un riconoscimento al prodotto più apprezzato dai brand presenti all’evento secondo un sondaggio effettuato durante la manifestazione. La premiazione avverrà lunedì 9 settembre comee evento di chiusura di “theGINday”.

Torna anche la “theGINweek”, che per la sua quinta edizione coinvolgerà “i locali più cool della movida milanese, creando esperienze inedite, questa volta accompagnando l’evento e proseguendo oltre i due giorni di manifestazione, dal 8 al 14 settembre”.