mercoledì, 29 Aprile , 26
HomeVideo NewsTorna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino, tra musica e...
torna-a-solcare-le-coste-della-puglia-porto-rubino,-tra-musica-e-mare
Torna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino, tra musica e mare
Video News

Torna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino, tra musica e mare

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Quest’anno si pensa, si balla, si canta e come sempre ci si diverte

Milano, 29 apr. (askanews) – Ci sono il mare, la musica, le parole, la Puglia e la magia che si crea mescolando questi elementi. Torna per l’ottava edizione Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto da Renzo Rubino. Anche quest’anno il cantautore di Martina Franca ha ideato un percorso speciale e lo ha presentato a Milano, in Gondola sui Navigli.”Porto Rubino pensa, musica non solo da ascoltare, ma da vivere, da sentire, Quella di Carmen Consoli, di Angelica Bove e di Erika Moo, con Concita de Gregorio, che andrà al di là della canzone, in un luogo magnifico che è Taranto, il 14 luglio per Porto Rubino pensa, poi ci spostiamo a Savelletri, al Parco di Calamasciola, il prato bellissimo, con la barca messa al centro e tutta la gente intorno a ballare, perché per l’appunto c’è Porto Rubino balla, solo musica elettronica, con Acid Arab, Frenetik, Jolly Mare e Dardust, in elettronico. E poi chiudiamo a Otranto, il 18 luglio, per Porto Rubino canta, nuovo cantautorato, apre Vale LP e poi ci sarà Nico Arezzo, Venerus e il concerto in conclusione di ditonellapiaga. Meno artisti, più tempo per godersi gli artisti e per vivere l’esperienza di Porto Rubino.Il segreto di Porto Rubino è il fascino del luogo in cui si è ad ascoltare il concerto, banalmente il mare, le location meravigliose e inaspettate, ma c’è di più.”Secondo me c’è una sorta di genuinità di fondo, le persone che vengono al festival sono felici, sono serene, non sono dei pazzi scatenati, vogliono vivere il luogo veramente con gioia e divertimento senza sopraffarsi” afferma.Questo festival itinerante è nato dal concetto di accoglienza e di fratellanza in un momento in cui si parlava di porti chiusi. “Lo spirito del festival è quello dell’aggregazione anche nella diversità, è proprio la chiave di Porto Rubino” dice.Renzo Rubino sta anche lavorando a nuova musica, che arriverà nel 2027, negli anni si è fatto conoscere per il suo legame con la tradizione popolare, l’amore per la sua terra uniti all’innovazione, e la sperimentazione musicale.”Mi sento sicuramente un po’ vintage, ma la mia sperimentazione più importante è rimanere fedele alle mie idee e a non farmi influenzare. Il mio modo di essere sperimentale è farlo su me stesso, attraverso le canzoni, attraverso Porto Rubino, attraverso le mie diverse forme d’arte. Non facendomi influenzare prima di tutto, riesco a progredire e ad andare oltre”.E di un suo ritorno a Sanremo dice: “In realtà questo è proprio il disco che è il meno adatto a Sanremo, quindi probabilmente sì”.

Previous article
Achille Lauro e Laura Pausini, arriva il duetto in spagnolo di ’16 marzo’
Next article
Dopo Londra col frigo in spalla, 32 maratone contro la demenza

POST RECENTI

Video News

Centrosinistra, Salis: spero che Azione apra a dialogo

"Grazie a Calenda per attestato stima ma rimarrò a Genova"Genova, 29 apr. (askanews) - "E' un attestato di stima per cui lo ringrazio ma io...
Video News

Calenda: se Salis sarà leader del centrosinistra pronti al dialogo

"È un auspicio"Genova, 29 apr. (askanews) -"Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di...
Video News

Presentati a Roma 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti

Presenti il ministro Giuli e l'ambasciatore Usa FertittaMilano, 29 apr. (askanews) - Trecentotrentasette beni culturali trafugati tornano in Italia dagli Stati Uniti. Tra questi una...
Video News

Dopo Londra col frigo in spalla, 32 maratone contro la demenza

LA sfida in 32 giorni, i fratelli Adams corrono per ricordare la mammaLetterkenny, 29 apr. (askanews) - Domenica ha chiuso la maratona di Londra con...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.