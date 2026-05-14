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Torna a Vercelli Risò, il festival internazionale del riso

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Roma, 14 mag. (askanews) – Risò, il Festival Internazionale del Riso 2026 torna a Vercelli con un programma che rafforza la dimensione internazionale della manifestazione, che si articolerà tra gli incontri d’affari del 9 e 10 settembre alla Borsa Merci, il Village aperto al pubblico dall’11 al 13 settembre e il convegno scientifico internazionale promosso dall’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, in programma il 13 e 14 settembre.

Gli appuntamenti B2B saranno organizzati da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Agroalimentare” della Regione Piemonte finanziato dal PR FESR 2021-2027 e prevedono la stretta collaborazione con la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ed ICE Agenzia: sarà questo uno dei momenti centrali del Festival, mirato allo sviluppo delle relazioni commerciali, alla promozione delle imprese e all’apertura verso nuovi mercati esteri.

La giornata del 9 settembre sarà dedicata alle specialità alimentari del Piemonte, mentre il 10 settembre sarà riservato ai produttori e trasformatori di riso, nonché ai produttori di alimenti a base di riso o farina di riso. Dall’11 al 13 settembre 2026, il Village di Risò sarà il cuore pulsante della manifestazione e aprirà al pubblico con un programma ricco, coinvolgente e pensato per raccontare il riso in tutte le sue dimensioni.

Al centro del programma ci saranno la promozione della cultura agroalimentare del territorio, il racconto delle produzioni risicole, la valorizzazione delle tradizioni vercellesi e l’attenzione ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della qualità. Attenzione anche a due importanti ricorrenze per il territorio e per la storia della risicoltura italiana: i 160 anni del Canale Cavour, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo agricolo e irriguo della pianura risicola, e gli 80 anni del riso Arborio, varietà simbolo della tradizione gastronomica italiana e tra le più rappresentative dell’eccellenza risicola nazionale.

Domenica 13 settembre si terrà il convegno scientifico internazionale “International Conference on Rice Innovation for Sustainable Agricultural and Nutrition”, promosso dall’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

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