Torna Accademia della stella Negroni: protagonisti 100 musicisti in erba

Reinterpreteranno lo storico jingle del marchio Negroni

Milano, 16 mag. (askanews) – “Le stelle sono tante, milioni di milioni”, recitava il jingle che dagli inizi degli anni Sessanta ha accompagnato le sue pubblicità. Ora questo legame tra la musica e Negronetto, il primo salamino tascabile con oltre 90 anni di storia, si rafforza. Partendo proprio da quel jingle che ha contribuito, in radio prima e nel Carosello poi, alla notorietà di un prodotto figlio dell’ingegno dell’imprenditoria italiana, in questo caso di Paolo Negroni.

Quest’anno, infatti, la musica è la protagonista dell’Accademia della stella di Negroni, che per la terzo edizione riapre le sue porte alla creatività italiana. Nata nel 2021, in occasione dei 90 anni di Negronetto, l’Accademia ha l’obiettivo di sostenere i giovani nell’espressione della loro creatività: dopo un primo viaggio dedicato all’arte dell’illustrazione e una seconda edizione all’insegna del videomaking, quest’anno la musica sarà il tema protagonista chiamando a raccolta i “musicisti in erba” di tutta Italia chiamati a reinterpretare lo storico jingle. Nello specifico, saranno oltre 100 gli studenti coinvolti, provenienti da tre istituti musicali italiani, partner del progetto: CPM Music Institute (Milano), Saint Louis College of Music (Roma) e NAM – Nuova Audio Musicmedia (Milano). Le loro rivisitazioni, che hanno precedenti con interpreti come Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Noemi e Tiromancino, saranno valutate da una giuria tecnica composta dal direttore di orchestra Enrico Melozzi, dal giornalista e critico musicale Gino Castaldo e dal giovane cantante Albe. “Dagli sketch televisivi di Carosello ai celebri spot radiofonici, dal jingle ai manifesti pubblicitari, il brand si è storicamente posizionato tra i più all’avanguardia nel campo della comunicazione e tra i primi a comprendere l’importanza del sound branding: non c’è Negroni, infatti, senza il suo jingle – dichiara Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni – Consapevoli, inoltre, dell’importanza della musica per i giovani, abbiamo quindi deciso di dedicare la terza edizione dell’Accademia della Stella al nostro jingle, coinvolgendo attivamente le giovani generazioni per rielaborare la sequenza magica delle note di Negroni, spaziando tra diversi generi musicali”.

