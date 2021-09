Torna ‘Acetaie Aperte’: il 26 settembre degustazioni di aceto balsamico a Modena

MODENA – Ritorna Acetaie Aperte, l’evento promozionale più importante dell’anno per il comparto dell’aceto balsamico di Modena: è in programma per domenica 26 settembre. Lo segnalano oggi i Consorzi di tutela dell’aceto Igp e di quello Tradizionale di Modena Dop, parlando di “edizione che si preannuncia carica di sorprese, perché celebra il ritorno alle manifestazioni in presenza dopo l’emergenza Covid, ma anche perché sarà il primo Acetaie Aperte con accesso legato all’esibizione del Green Pass”.

In molte delle sedi di visita, inoltre, è prevista la prenotazione obbligatoria per garantire un accesso ordinato, nel rispetto del distanziamento interpersonale “ed in orari il più possibile scaglionati”, raccomandano gli organizzatori. Sono 33 al momento, quindi in crescita rispetto alle ultime edizioni, le acetaie dislocate tra i vari Comuni della Provincia di Modena che hanno aderito all’evento, tra visite, degustazioni ed intrattenimento per tutti. Tra l’altro, fanno presente i Consorzi, “non mancheranno le degustazioni di aceto balsamico in abbinamento alle più classiche crescentine o ai più originali cappuccino di zucca e pancetta croccante, panna cotta, polentina con i formaggi o crostini con stracchino e salsiccia. O ancora con crostate di marmellata di frutti antichi, salumi locali, scaglie di Parmigiano Reggiano e dolci della tradizione locale da abbinare con l’immancabile Lambrusco oppure con un calice di Pignoletto”.

