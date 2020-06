PALERMO (ITALPRESS) – Un’edizione inedita (della durata di ben cinque giorni e digitale nel proprio format) quella di Al Lavoro Sicilia 2020, organizzata da AlmaLaurea in collaborazione con la Rete degli Uffici di Placement degli Atenei siciliani.

Quest’anno l’appuntamento può contare sulla presenza di 20 imprese nazionali e internazionali, seminari in streaming open e momenti di confronto riservati, webinar sull’orientamento postlaurea, colloqui one-to-one con i recruiter in modalità digitale e, per la prima volta, un tavolo di confronto tra i Rettori delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna Kore.

In questo particolare momento storico, occasioni di incontro seppur virtuali come questa,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Torna “Al Lavoro Sicilia”, università e imprese a confronto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento