torna-al-sistina-“tootsie”,-paolo-conticini:-“io-una-bella-guagliona”

Première 22 gennaio, Piparo: c’è il dietro le quinte mondo spettacolo

Roma, 22 gen. (askanews) – Dopo il successo della scorsa stagione, torna in scena nei teatri italiani “Tootsie”, il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Lo spettacolo sarà sul palcoscenico del Teatro Sistina a Roma dal 22 gennaio al 1 febbraio, poi partirà per un lungo tour in diverse città italiane. Il regista e produttore Piparo:”Tootsie è uno spettacolo che divertendo affronta un tema di grandissima attualità che è quello del mondo dello spettacolo e del suo dietro le quinte. Ciò che non si vede fuori e che invece contamina questo mondo fatto di equivoci, millantatori”, ha spiegato.Divertente, romantico e irriverente, a guidare il cast nel doppio ruolo Michael Dorsey-Dorothy Michaels è Paolo Conticini, amatissimo protagonista di grandi successi come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”.”La parte più difficile per diventare Dorothy è sicuramente trovare la misura per non essere ridicolo”, ha spiegato Conticini.”Trovare quella misura sia nella voce, nei movimenti, nella fisicità è la cosa più difficile, però ci abbiamo lavorato sopra e penso di essere una bella guagliona”, ha ironizzato.Al suo fianco, nel ruolo dell’amico Jeff, Mauro Casciari, storico volto de Le Iene, conduttore radiofonico e DJ di RDS, al suo debutto assoluto nel Musical.”Non avrei mai immaginato di avere i piedi piantati sulle tavole di questo teatro. All’inizio ero terrorizzato e incredulo, adesso pian piano me ne sono dovuto fare una ragione, grazie anche a tutta la compagnia che mi ha coccoloato e indirizzato nella giusta direzione”, ha confidato.Dal libretto di Robert Horn, vincitore del Tony Award per questo titolo, la musica e i testi sono di David Yazbek, eseguiti dall’ensemble diretta da Emanuele Friello. Scenografie di Teresa Caruso, coreografie di Roberto Croce, costumi di Cecilia Betona, luci di Daniele Ceprani, suono di Stefano Gorini. Completano il cast Beatrice Baldaccini nel ruolo di Julie, Ilaria Fioravanti in quello di Sandy, Matteo Guma nei panni di Max, Massimiliano Carulli è Ron, Elena Mancuso nel ruolo di Rita, Sebastiano Vinci in quello di Stan, Fabrizia Scaccia in quello di Suzie, Denis Scoppetta nel ruolo di Clark e Roberto Tarsi nei panni di Stuart.Lo spettacolo è prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina.