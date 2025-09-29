lunedì, 29 Settembre , 25

Tennis, pallavolo e atletica sul tetto del mondo: c’era una volta l’Italia del calcio…

(Adnkronos) - I successi delle nazionali di pallavolo,...

Elezioni Valle d’Aosta, primi dati: Union Valdotaine in vantaggio

(Adnkronos) - E’ in corso in Valle d’Aosta...

Musetti-Tien, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti in campo a Pechino....

Al via Mirabilia, dal 1° ottobre la nuova stagione di Roma Tre Orchestra che illumina il grande repertorio

(Adnkronos) - Mercoledì 1° ottobre alle ore 20:30...
torna-‘amici’-e-stravince-su-domenica-in.-ma-nel-salotto-di-venier-cerno-si-fa-largo-con-garlasco
Torna ‘Amici’ e stravince su Domenica In. Ma nel salotto di Venier Cerno si fa largo con Garlasco

Torna ‘Amici’ e stravince su Domenica In. Ma nel salotto di Venier Cerno si fa largo con Garlasco

DALL'ITALIA E DAL MONDOTorna 'Amici' e stravince su Domenica In. Ma nel salotto di Venier Cerno si fa largo con Garlasco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il ritorno di ‘Amici’ nella domenica di Canale5 rende la vita difficile a ‘Domenica In’. La prima puntata festiva del talent di Maria De Filippi ha ottenuto ieri 2.812.000 spettatori e il 23% di share, mentre il programma di Mara Venier su Rai1 ha registrato 1.513.000 spettatori con il 12.2% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% di share nella seconda parte.  

Però il contenitore di Rai1, che ha perso circa 5 punti di share nella prima parte rispetto al debutto del 21 settembre e soltanto un punto nella seconda parte, ha mostrato un segnale interessante: il segmento che si è difeso meglio sotto i colpi della De Filippi è stato quello dedicato a Garlasco gestito da Tommaso Cerno con Mara Venier. La parte dedicata alle novità sull’omicidio di Chiara Poggi, declinata da Cerno in stile talk show, con diversi ospiti in studio, ha preso la linea al 12.20% di share e l’ha lasciata al 15.86% di share. Un segnale che – a quanto apprende l’Adnkronos – starebbe inducendo autori e dirigenti a valutare di anticipare il segmento curato da Cerno nelle prossime puntate.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.