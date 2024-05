torna-“bridgerton”,-penelope-sboccia,-come-donna-e-scrittrice

La terza stagione della serie dal 16 maggio su Netflix

Roma, 11 mag. (askanews) – E’ finalmente Penelope, alias Lady Whistledown, interpretata da Nicola Coughlan, la protagonista della terza stagione di “Bridgerton”, disponibile su Netflix dal 16 maggio con i primi quattro episodi e dal 13 giugno con gli altri quattro. La serie di enorme successo ambientata nell’alta società londinese dell’epoca della Reggenza questa volta parla di una storia d’amore che nasce dall’amicizia e non dalla passione.Dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, di cui era da sempre innamorata, la protagonista decide che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca l’indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente, fino a che riappare Colin, all’inizio solo in veste di amico. L’attrice racconta: “Mi piace che la relazione si sviluppi in questo modo, mentre l’aspetto sensuale della storia è scritto benissimo e sono molto fiera di come sono venute quelle scene. Nelle altre stagioni scoppiavano delle passioni, qui ci sono due persone che piano piano si avvicinano, lui pian piano la guida nel sesso. Credo siano molto belle”.Attraverso la terza stagione della serie tratta dai bestseller di Julia Quinn emerge anche un altro aspetto: Penelope, che non crede molto in se stessa, si dimostrerà in realtà una fantastica business woman, una scrittrice di successo, tenace non solo in amore.