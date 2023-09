Torna “Collezione Farnesina”, aperture il 14 e il 29 settembre

Oltre alle sezioni tematiche, visita all’Unità di Crisi

Roma, 12 set. (askanews) – Dopo la pausa estiva, la Collezione Farnesina riapre al pubblico con un duplice appuntamento, il 14 settembre con i “Giovedì della Collezione” e il 29 settembre con #ApertiperVoi.

In entrambe le giornate, oltre a visitare i principali ambienti del palazzo dove sono allestite le opere dei più grandi artisti del Novecento italiano e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina (tra cui le gallerie dedicate a fotografia, reportage, illustrazione e street art), sarà possibile percorrere gli spazi dell’Unità di Crisi, scoprire le principali attività svolte per la tutela dei cittadini italiani all’estero e visitare la Sala delle Bandiere, dove è custodita la più grande raccolta di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione italiana.

La giornata del 29 settembre rientra nell’iniziativa “Aperti per voi” del @touringclub, a cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016.

L’evento comprende cinque diversi tour:

ore 10.00 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del secondo piano dedicato dedicato alle ricerche artistiche sviluppate tra gli anni ’80 e ’90.

ore 12.00 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del piano rialzato – galleria dell’illustrazione e della street art.

ore 14.30 visita del primo piano (opere dei maestri del Novecento) e del quinto piano – galleria della fotografia e del reportage.

ore 15.00 visita ai principali ambienti di rappresentanza del Palazzo al primo piano (45 minuti ca.), alla Sala delle Bandiere e all’Unità di Crisi (45 minuti circa).

In caso di impegni istituzionali improvvisi, la visita all’Unità di Crisi sarà sostituita con il tour a una delle gallerie tematiche della Collezione.

La prenotazione è personale e non cedibile. Una volta effettuata la prenotazione non è più possibile effettuare modifiche. Non è, inoltre, possibile prenotarsi per più turni di visita consecutivi ed è richiesta una prenotazione per ogni singolo visitatore.

Si rammenta, infine, che ciascun turno ha una durata di circa 90 minuti, di cui i primi 60 minuti corrispondono alla visita del percorso d’onore al primo piano, uguale per ciascun turno. La restante durata del turno, circa 30 minuti, è dedicata alla visita del piano indicato dal percorso selezionato.

Le prenotazioni per questo evento saranno aperte fino a lunedì 25 settembre. Per informazioni o problemi scrivere a dgdp-03.collezionefarnesina@esteri.it