torna-frecciarosa,-da-15-anni-prevenzione-cancro-seno-viaggia-in-treno

(Adnkronos) – A ottobre torna per il quindicesimo anno consecutivo FrecciaRosa, il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso da Fondazione IncontraDonna con Gruppo Fs italiane, il supporto di Aiom e il patrocinio del ministero della Salute. Per tutto il mese sarà possibile sottoporsi a visite e consulenze mediche gratuite con gli oncologi dell’Associazione italiana di oncologia medica a bordo dei treni ad alta velocità, Intercity e Regionali. Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica è stata presentata questa mattina a Roma dal ministro della Salute Orazio Schillaci, dal presidente del Gruppo Fs Italiane Tommaso Tanzilli, dal presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, dalla fondatrice di Fondazione IncontraDonna Adriana Bonifacino, dalla consigliera federale della Fir Silvia Pizzati; dal segretario generale della Figc Marco Brunelli, e dal presidente eletto Aiom Massimo Di Maio.

Ogni giorno in Italia più di 1.000 persone ricevono la diagnosi di cancro: nel 2024 sono stati stimati 390.100 nuovi casi. Gli stili di vita corretti e la partecipazione ai tre programmi di screening previsti dal Servizio sanitario nazionale rappresentano strumenti fondamentali contro il cancro: fino al 40% dei casi può essere evitato proprio grazie a buone pratiche di prevenzione. “Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta – ha dichiarato Schillaci – Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio sanitario nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l’Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”.

“FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo Fs per la salute e il benessere delle persone – ha affermato Tanzilli – La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, Aiom e con tutte le istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In 15 anni FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”. Bonifacino ha sottolineato che “da 15 anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale. In alcune fasce di età – ha rimarcato – sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Ssn. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.

In Italia – riporta una nota – il 58% degli adulti consuma alcol, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 27% è sedentario e il 24% fuma. “Il consumo di alcol è correlato a 7 tipi di carcinoma – ha avvertito Di Maio – I tipi più diffusi causati dall’etanolo sono il cancro al seno nelle donne e al colon negli uomini. E il fumo, da solo, è responsabile del 25% dei decessi oncologici nel mondo. In Italia, sono più di 94mila le morti annue attribuibili al fumo di tabacco. L’attività fisica regolare è uno strumento potente di prevenzione, utile a ridurre il rischio di molti tipi di tumore. Noi operatori sanitari puntiamo a dare l’esempio e a ribadire questo messaggio a tutta la popolazione. Oltre a essere fondamentale come prevenzione primaria, l’esercizio fisico ha dimostrato benefici anche in chi si è già ammalato”.

“La prevenzione oncologica – ha spiegato Manuela Tamburo De Bella, responsabile Uos Reti cliniche ospedaliere e monitoraggio Dm 70/2015 Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche sanitarie nazionali. Iniziative come FrecciaRosa hanno il merito di avvicinare i cittadini a percorsi di screening e informazione di qualità, contribuendo a diffondere consapevolezza e cultura della salute. Come Agenas, lavoriamo quotidianamente per monitorare l’attuazione e l’efficacia delle reti cliniche oltre che lo stato di attuazione degli screening oncologici sul territorio, con l’obiettivo di garantire equità di accesso e uniformità nei servizi offerti dal Ssn”.

Ha commentato Enrica Giorgetti, direttore generale Farmindustria: “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di FrecciaRosa. Le industrie farmaceutiche lavorano ogni giorno per sviluppare farmaci innovativi e soluzioni terapeutiche sempre più efficaci per le patologie femminili. Nel mondo, sono circa 1.200 i medicinali in sviluppo clinico rivolti alle donne, di cui quasi la metà per il tumore del seno. Ma la ricerca da sola non basta. FrecciaRosa ci ricorda che la prevenzione viaggia con noi e che solo insieme – istituzioni, imprese, medici e cittadini – possiamo continuare a perseguire l’obiettivo di rendere il cancro sempre più prevenibile, curabile e superabile”.

Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti, e 22.708 copie del ‘Vademecum della Salute’ distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni Hpv e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo, elenca la nota. L’appuntamento, divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e per il terzo anno consecutivo la prestigiosa Medaglia del presidente della Repubblica.

Tra le novità dell’edizione 2025 il nuovo claim della campagna, ‘Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi’, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini. FrecciaRosa quest’anno si arricchisce anche delle collaborazioni con la Figc – Federazione italiana giuoco calcio e con la Fir – Federazione italiana rugby che sosterranno l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione. Fondazione IncontraDonna, inoltre, destinerà a un progetto di ricerca sul tumore del seno un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. IncontraDonna ha conferito a Carolyn Smith un premio speciale, in qualità di Special Ambassador, quale riconoscimento per il sostegno offerto al progetto nel corso degli anni.

Anche nel 2025 FrecciaRosa farà nuovamente tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di Fs Logistix, con il truck della prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Asl Roma 1 e con l’università La Sapienza di Roma, si terrà il 21 ottobre e offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’Hpv.