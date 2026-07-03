venerdì, 3 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTorna il caldo record, ecco la fiammata di luglio: "Non sarà passeggera"
torna-il-caldo-record,-ecco-la-fiammata-di-luglio:-“non-sara-passeggera”
Torna il caldo record, ecco la fiammata di luglio: “Non sarà passeggera”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Torna il caldo record, ecco la fiammata di luglio: “Non sarà passeggera”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Torna il grande caldo dopo la tregua. Il weekend non sarà rovente in Italia, almeno non ovunque, ma il sollievo è destinato a durare poco. Le previsioni meteo delineano un nuovo scenario estremo. Meglio quindi godersi le prossime ore sopportabili in attesa dell’inevitabile fiammata di luglio. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, situazione tranquilla oggi sabato 4 luglio, con 8 città in giallo (Catania, Genova, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma) e tutte le altre 19 in verde. La giornata più ‘fresca’ sarà domenica 5 luglio, quando il sistema di sorveglianza prevede 24 città bollino verde (livello di rischio 0) sulle 27 monitorate. 

Poi, però, le temperature torneranno a salire come spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. Il protagonista sarà ancora lui: l’anticiclone, ma questa volta si presenterà come un vero e proprio mix con contributi sia dalle Azzorre che dal Nord Africa. Prepariamoci dunque ad un’espansione di un vasto e robusto campo di alta pressione di origine ibrida. Questa imponente struttura atmosferica, unendo la spinta oceanica a quella in risalita direttamente dal deserto del Sahara, si allungherà fino ad abbracciare l’intero bacino del Mediterraneo. L’anticiclone agirà come una vera e propria ‘cupola’ invisibile, capace di proteggerci dalle perturbazioni e di pompare aria molto calda e stabile sull’Italia”, dice l’esperto. 

“Di pari passo con la stabilità atmosferica, assisteremo a una vera e propria impennata termica specialmente nelle pianure del Nord, nelle zone interne e sulle due Isole Maggiori. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro: – conclude Gussoni – sono previste punte massime di temperatura fin verso i 33-34°C in molte città del Centro Nord”, avverte. Il caldo torne e “non si tratterà affatto di una fiammata passeggera: con ogni probabilità, questa configurazione atmosferica ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana”. 

 

Previous article
Nato, Meloni prepara il summit di Ankara. Riflettori sull’incognita Trump
Next article
Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Putin vuole tutto il Donbass: “Russia ha compiuto passo decisivo”

(Adnkronos) - "L'Ucraina non vuole la pace. La Russia ha preso Konstantinovka, città strategica per liberare tutta Repubblica Popolare di Donetsk". Vladimir Putin indossa...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump

(Adnkronos) - Per gli Stati Uniti weekend del 4 luglio storico tra caldo record, Mondiali di calcio e soprattutto la ricorrenza del 250° anniversario...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nato, Meloni prepara il summit di Ankara. Riflettori sull’incognita Trump

(Adnkronos) - Da Evian ad Ankara. Dopo il G7 francese, che ha segnato una delle fratture più evidenti tra l’inquilino della Casa Bianca e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, De Martino: “Sto già costruendo il mio Festival internazionale”

(Adnkronos) - ﻿La preparazione di Sanremo "sta andando bene, perchè grazie a Carlo Conti che mi ha investito così presto ho avuto modo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.