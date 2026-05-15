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Torna il One Night Summer Hits Sanremo: 6 serate di musica
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Torna il One Night Summer Hits Sanremo: 6 serate di musica

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Tra i protagonisti Ditonellapiaga, Sarah Toscano e Bianca Atzei

Genova, 15 mag. (askanews) – A Sanremo è stata presentata la seconda edizione del One Night Summer Hits Sanremo, il format musicale della Città dei Fiori che torna dopo il successo dello scorso anno con un progetto ancora più ampio e strutturato, confermando un percorso di crescita che punta a unire musica, spettacolo e valorizzazione del territorio, con una programmazione capace di coinvolgere un pubblico trasversale.L’edizione 2026 proporrà sei serate, cinque a Sanremo nel Piazzale Pian di Nave e un evento finale a Cento, in provincia di Ferrara, con un cartellone che riunirà artisti già affermati e giovani protagonisti del panorama musicale italiano. Il primo appuntamento è in programma il 18 luglio con, tra gli altri, LDA e Aka7even. Si proseguirà l’1 agosto con Baby K, l’8 agosto con Bianca Atzei, il 15 agosto con Clara e Vegas Jones e il 22 agosto con Ditonellapiaga. L’atto conclusivo sarà il 12 settembre a Cento, con la presenza di Sarah Toscano, già protagonista della passata edizione della kermesse estiva.”E’ un’edizione – ha spiegato il direttore artistico Giuseppe Grande – che cresce. Avremo grandi ospiti, grande musica per degli spettacoli che avranno la durata di circa 3 ore ognuno. Novità di quest’anno, oltre alle cinque tappe a Sanremo, la tappa conclusiva che si terrà a Cento, in provincia di Ferrara, e vedrà protagonista Sarah Toscano. Portiamo il brand Sanremo fuori dai confini regionali affinché, nel nostro piccolo, possiamo dare un contributo per la promozione del territorio”. Tra le artiste più attese di questa seconda edizione, Bianca Atzei, che ha inviato il suo saluto al pubblico in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione. “E’ una bellissima iniziativa – ha sottolineato la cantautrice italiana – e sono felice di farne parte perché regalare buona musica e divertimento, soprattutto in una zona così turistica, è molto molto bello”. Il One Night Summer Hits Sanremo rappresenta anche un valore aggiunto per il turismo nella Città dei Fiori, unendo artisti di richiamo, intrattenimento e promozione territoriale. “Il calibro dei cantanti – ricorda l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni – è di altissimo livello. Artisti come LDA, Aka7even e Ditonellapiaga appena usciti dal Festival, o Bianca Atzei o Clara, ovviamente protagoniste dei festival scorsi e magari di quelli futuri, diciamo che danno un valore aggiunto. Poi Baby K, che è una protagonista per i più giovani, penso anche alle mie figlie che sono pronte e non devono l’ora di andare sotto il palco da questi beniamini. Quindi siamo molto contenti”.

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