Torna “Il rumore del lutto Festival” a Parma, suonano i Tindersticks

Rassegna di cultura in Death Education, 18esima edizione

Roma, 21 set. (askanews) – Torna Il Rumore del Lutto Festival, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia la cui diciottesima edizione è in programma dal 28 settembre al 17 novembre a Parma, cuore della manifestazione, e in tante altre città italiane attraverso le sue speciali Experience. Tindersticks live nella loro unica data italiana già sold out, Andrea Morricone in un toccante omaggio al padre Ennio e al mondo delle colonne sonore, il cantautorato rock di Motta, l’incontro dedicato a Michela Murgia con Alessandro Giammei e Chiara Tagliaferri. E ancora, le podcaster Bouquet of Madness, gli appuntamenti con Umberto Pelizzari, Stefano Mancuso e Daniel Lumera, le sperimentazioni sonore di HackeDePicciotto e l’arpa di Mary Lattimore sono alcuni dei tanti ospiti dell’edizione 2024, che nell’anno di raggiungimento della maggiore età promette di essere più ricca, poliedrica e interessante che mai.

Sette settimane di concerti, incontri, convegni, performance, passeggiate, ritiri, laboratori per le scuole e tanto altro per incoraggiare e approfondire una riflessione individuale e collettiva sulla vita in tutte le sue sfaccettature, che includono quindi anche la perdita, stimolando attraverso le varie attività proposte l’acquisizione di una maggiore connessione con le diverse facce della nostra esistenza, aprendo nuove prospettive e consapevolezze.

Promosso da Segnali di Vita Aps, con la direzione scientifica e artistica della tanatologa, formatrice e giornalista Maria Angela Gelati e del giornalista, critico musicale e fotografo Marco Pipitone, Il Rumore del Lutto quest’anno ha scelto come claim Respira: una parola che è un invito a godere e curare ogni momento, consapevoli della preziosità del tempo. Un incoraggiamento a vivere in modo pieno e ricco, per non avere mai rimorsi o rimpianti. “Vivi intensamente, abbraccia ogni istante” è infatti la frase che ispira e guida il festival, riflettendone l’essenza.

IL PROGRAMMA DE IL RUMORE DEL LUTTO FESTIVAL 2024 Il ricchissimo programma del festival, diffuso in tutta la città di Parma, si apre sabato 28 settembre alle 15 all’Abbazia di Valserena con il tradizionale GALA IN NERO, un evento che si ispira alla convivialità del banchetto funebre vittoriano e offre ai partecipanti (rigorosamente vestiti di nero) un pomeriggio inedito e indimenticabile tra arte, musica e dj set.

Domenica 29 settembre alle 16 invece è la volta del primo appuntamento musicale con il suggestivo viaggio sonoro dell’arpa di Mary Lattimore al Cimitero Monumentale della Villetta. Mercoledì 2 ottobre alle 14.30 il Giardino della Casa di riposo “Villa Parma” ospita Sguardi che respirano. Fiori di vita tra anziani e bambini a cura di Roberta Avanzini. Sabato 5 ottobre alle ore 11, al Palazzo del Governatore, l’apneista e conduttore TV Umberto Pelizzari dialoga con la communication & ethics coach Mariagrazia Villa nell’incontro Tra superficie e profondità: un viaggio in apnea nell’oceano del respiro.

Sabato 12 ottobre al Cinema Astra alle 15 arriva invece Bouquet Of Madness, l’acclamato podcast di true crime di Federica Frezza e Martina Peloponesi, con il racconto di due storie di cronaca nera nelle quali alle vittime viene strappato un ultimo respiro, dal titolo Fino all’ultimo respiro?. (Qui i biglietti) Domenica 13 ottobre alle 11.30 il Complesso Monumentale della Pilotta ospita In memoria di me: indimenticabile Michela Murgia. Un prezioso appuntamento in cui il professore e scrittore Alessandro Giammei e l’autrice Chiara Tagliaferri – rispettivamente figlio d’anima e collega e amica dell’iconica scrittrice e intellettuale sarda – raccontano come Michela Murgia abbia fatto della sua morte un gesto politico e letterario, raccogliendo migliaia di persone – a Roma, in Italia e nel mondo – nell’abbraccio di un lutto collettivo tra orfan? queer, ottimist? della volontà.

Alle 16 invece nella Galleria Nord del Cimitero Monumentale di Parma primo appuntamento della terza edizione di ALL’IMBRUNIRE. LETTURE SCELTE, rassegna letteraria al Cimitero: Diego Sorba cura una passeggiata letteraria dal titolo Biglietti segreti. Posare un mazzo di parole.

Mercoledì 16 ottobre alle 21 all’ Oratorio di San Tiburzio va in scena la prima nazionale di Credenze. Essere superstiziosi è da ignoranti ma non esserlo porta sfiga, creazione collettiva tra teatro fisico, teatro d’oggetti e teatro d’ombre a cura della Compagnia del Mignolo di e con Nadia Addis, Pierre Jacquemin e Viviana Dorsi (qui i biglietti).

Sabato 19 ottobre alle 11 all’Auditorium Palazzo del Governatore è la volta dell’incontro di Storia dell’Arte con la docente Doloris Gloria Bianchino L’arte del respiro, mentre domenica 20 ottobre alle 16 al Cimitero Monumentale torna la rassegna letteraria al cimitero con Escursioni letterarie nell’aldilà, un incontro a cura di Alice Pisu e Antonello Saiz della Libreria Diari di bordo, con Federico Maggiore.

Giovedì 24 ottobre alle 9 l’Aula Magna dell’Università ospita il convegno universitario aperto alle scuole Il respiro del pianeta: etica, sostenibilità e dinamiche di vita, mentre alle 21 all’Antica Farmacia San Filippo Neri spazio all’incontro Il dualismo della bellezza. Venerdì 25 ottobre alle 14 al Palazzo del Governatore invece è la volta dell’incontro Musica è vita ma le rockstar? Il giornalismo musicale in azione a cura di Pierangelo Pettenati, mentre sabato 26 ottobre alle 9.30 dalla Pensilina di Piazza Ghiaia parte Ecosinfonia: dal cuore urbano al verde di Torrechiara, viaggio guidato immersivo tra arte, fantasmi e natura.

Giovedì 31 ottobre alle 18 presso la Nuova Editrice Berti ci saranno le Letture al buio per l’Aperitivo, e a seguire, alle 21, al Teatro al Parco arrivano i TINDERSTICKS nella loro unica data italiana, già sold out. Un grande ritorno a due anni di distanza dalla loro ultima apparizione nel nostro Paese, un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo Soft Tissue, il nuovo album della band di Nottingham capitanata da Stuart A. Staples che ha fatto scuola con il suo inconfondibile sound pop orchestrale cupo e sfarzoso.

Venerdì 1 novembre alle 11.00, nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Valera, in programma un evento omaggio all’onorevole Rocco Caccavari Sacro#Ritual con la coreografia, regia, scene, luci e costumi di Monica Casadei, che lo ha prodotto insieme alla Compagnia Artemis Danza. Alle 20 ci si sposta a Borgo Santa Brigida 5/A per il concerto del duo composto da Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) & Danielle De Picciotto. Qui i biglietti.

Sabato 2 novembre alle 11 si torna al Tempio Crematorio di Valera per Eco silente: il Tempio aperto, una visita guidata al crematorio di Parma. Domenica 3 novembre nuovo appuntamento al Cimitero Monumentale della rassegna ALL’IMBRUNIRE. LETTURE SCELTE per la passeggiata guidata con Roberto Ceresini intitolata Per non dimenticare.

Venerdì 8 novembre alle 18 nel Complesso Monumentale della Pilotta in programma Il Respiro Divino: viaggio spirituale nella Galleria Nazionale, a cura di Stefano L’Occaso, direttore del Museo di Palazzo Ducale di Mantova e del Complesso Monumentale della Pilotta; alle 20 invece il Ristorante Apriti Sesamo ospita L’Anima a tavola. Cena con consapevolezza, un’esperienza di mindful eating. Domenica 10 novembre alle 11.30 al Cinema Astra Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore e riferimento internazionale nell’ambito delle scienze del benessere e della qualità della vita, è protagonista dell’incontro Accogliere la vita attraverso il respiro. Alle 16.30 nella Sala Pizzetti dell’Auditorium Paganini spazio invece a Risonanze Verdi: Un dialogo possibile tra Respiro e Architettura, la Lectio Magistralis dello scienziato fondatore della neurobiologia vegetale e appassionato divulgatore, incluso dal New Yorker tra coloro che sono ‘destinati a cambiarci la vita’, Stefano Mancuso. Qui i biglietti.

Martedì 12 novembre il Teatro Regio alle 21 ospita una serata incantata dedicata alle Musiche per il cinema di Andrea & Ennio Morricone. Il pianoforte di Andrea Morricone, compositore di colonne sonore di fama mondiale e figlio del celebre e pluripremiato Maestro, accompagnato da quello di Cecilia Grillo e dal baritono Alessio Quaresima Escobar, trasporterà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso le più belle e celebri colonne sonore, spaziando tra musica, immagini, ricordi e racconti. Biglietti qui e sul sito della biglietteria del Teatro.

Il festival si chiude infine a Reggio Emilia: sabato 16 novembre alle ore 11 in programma a Palazzo Magnani Il Cantico dei quanti. Arte, Letteratura e Scienza indagano la realtà, un incontro con Flavio Santi e Piergiorgio Paterlini in occasione della mostra Luciano Bertoli. Frattempo. Le curve di Mandelbrot promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani, mentre domenica 17 novembre gran finale con il concerto di Motta, in programma al Teatro Ariosto alle ore 21. Un live speciale e unico in cui l’artista, tra i più apprezzati della nuova scena italiana, rivisita alcuni dei suoi successi e le canzoni dell’ultimo album La musica è finita, che sta portando in tour sui palchi di tutta la penisola. Qui i biglietti.

PROGRAMMA IL RUMORE DEL LUTTO EXPERIENCE Grazie al format Il Rumore del Lutto Experience anche quest’anno il festival si diramerà oltre i confini di Parma, coinvolgendo altri luoghi e comunità.

La prima città coinvolta è Genova, che giovedì 3 e venerdì 4 ottobre nel Pantheon del Cimitero Monumentale di Staglieno ospita tre convegni a tema Guardare la morte a occhi aperti (info e prenotazioni: iscrizionecorsisocrem@gmail.com) con relatori d’eccellenza tra i quali Ines Testoni e Davide Sisto e il monologo teatrale Cordialmente Gassman di Ivano Malcotti con Alberto Giusta e con la regia di Mirco Bonomi. Ci si sposta poi a Prato sabato 5 (ore 17.30) e domenica 6 ottobre (ore 9.30) per il ritiro di meditazione Oltre la paura. Meditare per respirare con l’infinito guidato dal religioso, scrittore e tanatologo Guidalberto Bormolini con lo staff di Tutto è Vita, nel Monastero di San Leonardo al Palco.

Lunedì 7 ottobre alle 17.30 nella Biblioteca delle Oblate Marco Pipitone intervista Gianni Maroccolo, una colonna portante della scena musicale indipendente italiana degli ultimi 40 anni e fra i più prolifici musicisti e produttori di sempre, per il format 9 Canzoni 9, con la partecipazione del saggista e animatore culturale Michele Rossi.

Venerdì 18 ottobre il festival tocca Reggio Emilia alle 9.30 con l’incontro nella Sala Galloni del Padiglione Morel Dalla solitudine all’accudire: sensibilizzare le comunità come centro propulsore di Salute e poi Bologna alle 19 con la camminata artistica in Certosa Fino all’ultimo respiro. Infine a Salsomaggiore Terme (PR) Domenica 27 ottobre dalle 9.30 in programma Respira e rinasci, ritiro con la Comunità di Fudenji con la partecipazione del rev. Fausto Taiten Guareschi Abate Emerito.

I LABORATORI NELLE SCUOLE E GLI INCONTRI IN STREAMING Prosegue e si arricchisce l’attività di formazione su tematiche come perdita, bullismo, mindfulness, salute e malattia, fragilità evolutive e arte terapia, uno dei nuclei fondanti del festival, attraverso numerosi laboratori di death education nelle scuole di Parma e provincia, riservati agli studenti.

Questi gli incontri in programma: lunedì 7 ottobre nel Liceo Bertolucci Vivere al di là dell’AI: alla ricerca della vera essenza umana; martedì 8 ottobre nel Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” Il tuo pelo, il tuo respiro e mercoledì 9 ottobre Respira empatia, fermiamo il bullismo: strategie di prevenzione; giovedì 10 ottobre nella Scuola Secondaria di Primo grado “D.Galaverna” di Collecchio (PR) Respiro, contatto, colore e venerdì 11 ottobre nell’ IPSIA “P.Levi” Non v’è rimedio alla mortalità, salvo parlarne; lunedì 14 ottobre nell’ I.S.I.S.S. “P. Giordani” E se ti mancasse il respiro? e martedì 15 ottobre Oltre l’Effimero; mercoledì 16 ottobre nell’Istituto Tecnico Economico “M.L. Mainetti” di Traversetolo (PR) Vince chi perde. Quando raccontare le perdite rende più ricchi; giovedì 17 ottobre nel Liceo Scientifico e Musicale “A. Bertolucci” Respira e sii: costruire identità in un mondo in movimento. Lunedì 21 ottobre nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Cavalli” in programma Thonos theon: il respiro che gli dei ci invidiano, martedì 22 ottobre nel Liceo Classico e Linguistico “Gian Domenico Romagnosi” Il lutto degli altri: piccola introduzione alla ritualità, mercoledì 23 ottobre all’Istituto Tecnico Economico “M.Melloni” Carne di Pinocchio, venerdì 25 ottobre al Liceo Classico e Linguistico “Gian Domenico Romagnosi” la Death Talk con Davide Sisto È giusto esporre la malattia e il lutto sui social? Il web e la condivisione del dolore. E ancora, lunedì 28 ottobre all’ IPSIA “P.Levi” il laboratorio Una valigia di libri: il respiro della terra, martedì 29 ottobre al Liceo Artistico Statale Paolo Toschi Lutto ed emozioni in emergenza. Narrazioni e scritture per rielaborare e mercoledì 30 ottobre al Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” Il confine, attraverso la fotografia. Infine martedì 5 novembre la Scuola Primaria “Ulisse Adorni” ospita Respiro e lascio andare, mercoledì 6 novembre il Liceo Classico e Linguistico “Gian Domenico Romagnosi” Lasciati respirare e giovedì 7 novembre l’ I.I.S.S. “Carlo Emilio Gadda” di Langhirano (PR) Componendo con le tesserine.

Non mancheranno anche vari appuntamenti in streaming gratuito per offrire la possibilità di seguire, attraverso il canale Youtube, alcuni incontri sulle tematiche di questa edizione. Sul canale Zoom si potrà invece seguire la parte formativa a cura di Laura Campanello. Sabato 19 ottobre alle 18 in programma la passeggiata con Caterina Zamboni Russia al Cimitero Monumentale di Reggio Emilia dal titolo Conservare un angolo di terra e domenica 20 ottobre alle 11 Risorgere tra le difficoltà: il potere trasformativo degli animali, viaggio a Equilandia con l’Handpan di Tommaso Varriale. Sabato 2 novembre alle 16 Ilaria Bertinelli presenta Viaggio nel disavanzo del cibo consolatorio.