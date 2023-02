Torna il travolgente viaggio di “Quelle brave ragazze”

Insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo ci sarà Marisa Laurito

Milano, 15 feb. (askanews) – Una nuova, sorprendente e irresistibile vacanza on the road attende “Quelle brave ragazze”, che torna con la sua seconda stagione domenica 19 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il trio protagonista di questo road trip – show Sky Original realizzato da Blu Yazmine – sarà una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito. Saranno loro tre a salire a bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un’idea di Mara Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi. Mara e Sandra sono già amiche dopo l’esperienza dell’anno scorso, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno si conosceranno e faranno amicizia, portando tre personalità molto forti e diversissime tra loro e i rispettivi background di protagoniste di primissimo piano dello spettacolo italiano, oltre al loro essere da anni e costantemente amatissime dal grande pubblico.

Sarà per loro un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l’itinerario, “Quelle brave ragazze” potranno scoprire abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una volta dagli impegni di lavoro e personali: saranno libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e anche di “trasgressione”. Durante i sei episodi di “Quelle brave ragazze”, atteso da domenica 19 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.

“È andata benissimo. Ovviamente avevo paura entrando in questo gruppo da novellina, il timore di non avere un bellissimo rapporto. Ma già dal primo bacio di saluto tutto questo timore è volato via perché loro due (Mara Maionchi e Sandra Milo) sono due donne veramente molto speciali. Due donne piene di un vissuto straordinario. E quindi a bocca aperta ascoltavo. Ma parlavo anche. Loro mi hanno detto che parlo troppo! Abbiamo parlato molto, ci siamo raccontate tantissimo. Abbiamo avuto un excursus di emozioni veramente molto forte. Ci siamo divertite, commosse e abbiamo riso tantissimo” racconta Marisa Laurito.

“È sempre difficile introdurre qualcosa di nuovo nel mondo dell’intrattenimento. Ma quando Francesca De Martini mi ha parlato di questo programma abbiamo subito pensato che avesse una luce, che fosse un’idea brillante. Per fortuna lo ha pensato anche il pubblico. Il lavoro che abbiamo fatto con Blu Yazmine è straordinario. L’anno scorso abbiamo ottenuto dei risultati completamente inaspettati, molto al di sopra delle nostre aspettative. È un format che non ha dietro nessuna struttura, ma proprio il fatto di essere destrutturato gli dà quel quoziente di verità, di autenticità e di poesia che lo rendono unico. Le puntate di quest’anno sono altrettanto esplosive, altrettanto vere. Il contributo e la nuova alchimia tra le tre ragazze funziona altrettanto bene rispetto allo scorso anno. Ci auguriamo di poter fare molti viaggi ancora” ha spiegato Roberto Pisoni, Sky Entertainment Channels Senior Director.

A bordo del van maculato, le tre approderanno alla prima meta di quest’anno, Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l’atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le missioni che le attendono, quest’anno, saranno ricche di sorprese, e Mara, Sandra e Marisa proveranno assieme esperienze davvero indimenticabili.

Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno sarà un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.

Francesca De Martini, Original Production Entertainment Pay&FTA Director – “Quello che a me piace raccontare di questo programma è quello che arriva agli spettatori. Penso sia veramente una chicca. Per me non è un programma come tutti gli altri, è una cosa effettivamente diversa, proprio nel genere. È la storia di tre donne importanti, nelle quali però tutti si possono ritrovare. Con una semplicità una leggerezza ed una importanza dei sentimenti che è fortissima. Mi emoziona molto. Io credo che tutti quanti, uomini donne, giovani, possano ritrovare qualche cosa nella pasta e nel racconto che portano Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Credo che sia la cosa più importante di tutte perché con tanta spensieratezza riescono a far vivere allo spettatore un ventaglio di emozioni veramente ampio. Questa cosa non succede spesso in televisione” ha aggiunto Francesca De Martini, Original Production Entertainment Pay&FTA Director.

Quelle brave ragazze: dal 19 febbraio, ogni domenica per sei settimane, alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

continua a leggere sul sito di riferimento