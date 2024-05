torna-in-libreria-sin-city,-la-leggendaria-saga-di-frank-miller

Primo capitolo in quattro diverse edizioni per Star Comics

Milano, 21 mag. (askanews) – Torna in libreria il primo volume della leggendaria serie a fumetti di Frank Miller, “Sin City”. Star Comics ha presentato quattro nuove edizioni de “Il Duro Addio”, da quella regular a quella con una copertina speciale, fino alle edizioni limited e ultra limited, a tiratura limitata di 1.000 e 300 copie rispettivamente, probabilmente destinate a diventare pezzi da collezione. Il volume è stato presentato a Milano nel Demidoff Hotel, che con le sue atmosfere dark si è immediatamente prestato al racconto della saga di Miller.

“Siamo veramente felici di essere qui oggi – ha detto Claudia Bovini, amministratore delegato di Star Comics – pensiamo che questa sia un’opera che necessitava veramente di una nuovissima edizione. Per Star Comics è un onore avere nel catalogo uno dei mostri sacri del fumetto occidentale e siamo lieti appunto di poter portare al grande pubblico la sua opera principale in varie edizioni estremamente speciali”.

La saga di Miller, che è anche l’autore di “300” e di “Batman, il ritorno del Cavaliere oscuro”, si svolge nella città di Basin City e le storie dei vari personaggi si intrecciano in diversi episodi, comunque tra loro indipendenti. La serie è stata resa famosa anche da un film del 2005 scritto e diretto dallo stesso Miller con Robert Rodriguez e Quentin Tarantino.