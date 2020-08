Torna la Champions League! Le formazioni ufficiali di Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid

Comincia la Champions League! Riparte la competizione più prestigiosa per club in Europa dopo lo stop per il coronavirus. A debuttare c’è la Juventus, che sfida il Lione per il ritorno degli ottavi di finale. In Inghilterra, invece, l’affascinante sfida che sa di finale anticipata tra Manchester City e Real Madrid.

Di seguito le formazioni ufficiali delle quattro squadre impegnate in campo dalle 21:00:

Juventus-Lione

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Maurizio Sarri