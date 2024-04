Nuova tappa a Vercelli

Roma, 23 apr. (askanews) – Torna la II edizione del Roadshow Innovazione Piemonte promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento del digitale in Italia. L’iniziativa, dopo il grande successo dello scorso anno, si è rinnovata con entusiasmo con tappa a Novara lo scorso 26 marzo e ora a Vercelli, sempre con al fianco gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia (che sarà rappresentato dal dott. Carlo Corazza) e con la main partnership del CSI Piemonte. La seconda tappa sarà nella città di Vercelli domani 24 aprile dalle ore 9,00 con anche il patrocinio del comune e della Confindustria locale, e sarà ospitato all’interno della sede degli industriali del vercellese (sala conferenze di Via Lucca 6, Vercelli) con in apertura i saluti e gli interventi istituzionali di: Andrea Corsaro, Sindaco della Città di Vercelli; Maurizio Gomboli, Responsabile Marketing e Comunicazione CSI Piemonte; Marco Brugo Ceriotti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Andrea Notari, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte.

Molti i temi oggetto della conferenza: dai nuovi materiali alle nuove fonti energetiche; dall’innovazione ad impatto, strategie di crescita e coinvolgimento delle risorse in azienda alle smart cities per soluzioni per l’ambiente e impatto sui territori; dalla formazione e competenze agli ingredienti per una transizione digitale consapevole.

Molte le imprese, le startup, le grandi aziende e le università che saranno protagonisti della conferenza, in particolare ci saranno: Beatrice Carolina Iaia, CEO di Bio Titan; Gabriele Alvisi, Founder di DR-i; Federico Sandrone, Amministratore Delegato Coesa Srl; William Nonnis, Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, struttura di Missione PNRR; Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation di Lifeed; Stefano Zordan, Co- Founder OLI Ivrea; Christian Clarizio, Head of Open innovation center Biella; Desireè Bonaldo, Founder Stractegy; Silvia Basiglio, Psicologa del lavoro; Valentina Rizzi, Divisional Manager di Jefferson Wells ManPower Group; Alberto Marazzato, AD Gruppo Marazzato; Paola Muraro, Vice presidente Andaf; Fabio Polettini, Avvocato cassazionista nel segmento del diritto dell’energia e del diritto industriale; Davide Menghi, General Manager di Canavisia; Elena Nabot, Responsabile Ermete Formazione Polo Didattico: Unipegaso, Unimercatorum, San Raffaele; Alessandro Benvegnù, Avvocato e appassionato di nuove tecnologie; Alessandro Piccica, Direttore Marketing F.C. Pro Vercelli 1892; Massimo Benedetti, Founder Studio Miller. “Siamo lieti di questa nuova e importante edizione, facendo seguito al successo della tappa di Novara dello scorso 26 marzo a questo nuovo appuntamento nella città di Vercelli dove, come ANGI, ci impegniamo a sostenere il territorio del Piemonte e a mettere in contatto come Sistema Paese le eccellenze del mondo delle imprese, delle startup e delle università insieme con innovatori e istituzioni. Buone pratiche che dal Piemonte porteremo anche in tutte le altre regioni d’Italia con l’obiettivo di portare il nostro roadshow innovazione nelle principali città del belpaese. Un grazie particolare a tutti i nostri partner sostenitori” così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI.