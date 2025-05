torna-la-magia-delle-lucciole,-ecco-dove-vederle-in-provincia-di-bologna

BOLOGNA – Non c’è molto tempo, giusto una parentesi di due o tre settimane, tra la fine maggio e la metà di giugno. Per vedere le lucciole, bisogna cogliere l’occasione al volo. Sono tre gli appuntamenti che propone l’associazione Vitruvio, specializzata nell’organizzazione di escursioni e trekking a Bologna e provincia, ma uno è già sold out: la serata si intitola “Lucciole per lanterne” e prevede una breve camminata, nel buio della notte, proprio per vedere la magia delle lucciole. Gli appuntamenti sono per venerdì 30 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno (sempre alle 21) per un trekking notturno all’insegna della natura sulle colline di Ozzano, in provincia di Bologna. La serata del 31 maggio, però, è già sold out.

IL PERCORSO DEL TREKKING

Il percorso è semplice ma ricco. In poco più di due ore si attraversano panorami ampi, si sale fino a un borgo collinare dove un tempo sorgeva il castello di Ozzano, e si raggiunge la Fonte delle Armi, una fontana rinascimentale nascosta tra vegetazione e memoria. Si cammina su strade di campagna, fra tratti del pellegrinaggio di Sant’Antonio, con ampie vedute sulla pianura notturna.

L’associazione Vitruvio ricorda che partecipare a questo insolito trekking è “un’occasione per rallentare, per guardare dove di solito non si guarda, per camminare in un tempo che sembra non correre. Le colline di notte si mostrano in un altro modo, e in compagnia il cammino diventa racconto”.

COME FARE PER PARTECIPARE

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. L’iniziativa dura circa 2 ore e i partecipanti dovrebbero portare una torcia ogni due persone e indossare scarpe comode con suola scolpitaInfo e prenotazioni: 329 3659446 – associazione.vitruvio@gmail.com

