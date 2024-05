torna-la-notte-dei-musei,-porte-aperte-anche-a-montecitorio-e-palazzo-madama

ROMA -Dalle 20 e fino alle 2 (ultimo ingresso all’1), questa sera, sarà possibile visitare gratuitamente (o al costo simbolico di un euro) musei civici, università, accademie e ville, con spettacoli per tutta la notte: è la Notte europea dei musei 2024, che torna anche quest’anno in tutta Italia in contemporanea a tanti altri paesi europei. L’evento si celebra dal 200 ed è nata con l’intento di avvicinare il grande pubblico al patrimonio culturale.

Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi, spettacoli e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

A Roma resteranno aperti, insieme ai Musei, anche alcuni dei luoghi più prestigiosi della città come la Galleria Borghese, Palazzo Barberini e il Pantheon, dove sono previste visite guidate. Aperti anche il Parco Archeologico dell’Appia Antica, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, il Museo nazionale romano e il Parco Archeologico del Colosseo, con visita al Tempio di Venere e il Museo del Foro Romano.

In occasione della Notte dei musei 2024, è in programma un’edizione speciale di Montecitorio a porte aperte: alle 20 è previsto il il concerto della Banda dei Carabinieri e poi l’esibizione musicale dei giovani talenti del Teatro dell’Opera di Roma. Anche il Senato della Repubblica aderisce all’iniziativa: Palazzo Madama apre le porte al pubblico dalle 20 alle 24 per visite guidate.

