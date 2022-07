Torna la Roma Fashion Week, l’edizione estiva conquista la città

ROMA – Torna nella capitale la Roma Fashion Week di Altaroma, culla dei nuovi talenti e vetrina dei designer del futuro. Un’edizione estiva che dall’11 al 15 luglio vedrà sfilare volti emergenti e brand indipendenti negli spazi dell’Ex Caserma Guido Reni e, per la prima volta, in Piazza del Campidoglio.

Nel cuore delle Istituzioni romane, sul colle Capitolino, andrà in scena infatti la premiazione di ‘Who is on Next?’, il progetto di scouting organizzato e promosso da Altaroma insieme a Vogue Italia. L’appuntamento, in programma nella serata del 12 luglio, porterà in passerella le creazioni di 11 finalisti davanti a un pubblico d’eccezione. Così la Roma Fashion Week ritrova un nuovo dialogo con la Città Eterna. che da tutto il mondo decidono di promuovere il Made in Italy più genuino.

“Il vivaio di Altaroma è cresciuto e conta tanti nuovi giovani designer che partecipano a questa edizione estiva di Altaroma- commenta il Presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi- a testimoniare come il processo di riposizionamento avviato qualche anno fa, che vede Roma come culla dello scouting e piattaforma di sostegno alla formazione e alla crescita dei nuovi talenti della moda, ha raggiunto una sua maturità. Risultato che abbiamo potuto raggiungere grazie all’attenzione e al supporto costante di tutte le istituzioni partner da sempre della manifestazione, in particolare Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, ICE Agenzia e MAECI. Soprattutto in questa edizione si avverte una gran ‘voglia di Roma’, confermataci anche dalle richieste di buyer e stampa stranieri che in questi ultimi anni hanno imparato a conoscerci più da vicino, grazie agli investimenti nella piattaforma digitale e nella App. Un sentimento positivo favorito anche dall’impegno decisivo manifestato da Roma Capitale e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, non solo nel sostenere la nostra manifestazione, ma anche nella valorizzazione della Moda nella Capitale. Un aspetto molto importante che non potrà che favorire il rafforzamento del ruolo che Roma vorrà giocare nell’intero sistema del Fashion nazionale e internazionale”.

Questa edizione estiva si compone di cinque giornate dedicate alla moda del futuro in un programma che vede riconfermati tutti i progetti chiave. Come Showcase che, giunto alla decima edizione, vedrà per la prima volta tutti i designer selezionati – circa settanta – esporre contemporaneamente per tre giornate consecutive negli spazi della Ex Caserma Guido Reni. Fiore all’occhiello della manifestazione, il progetto è frutto della stretta collaborazione di Altaroma e ICE Agenzia.

Non mancherà Rome Is My Runway, il format che ha inaugurato le sfilate collettive riservate ai brand emergenti, con dodici nomi che si alterneranno in gruppi di quattro il 12, il 13 e il 14 luglio. E, naturalmente, le attese sfilate dei marchi selezionati per questa stagione: Alberto Audenino, Antonio Martino Couture, Casa Preti, Caterina Moro, Gretel Z, Maison Luigi Borbone, Muusa e Saman Loira. A loro si aggiunge la stilista Sabrina Persechino, che ha scelto anche lei gli spazi di via Guido Reni per il suo show degli appuntamenti ‘in town’. Tra questi anche ‘Mediterranean Moonlight’, l’evento organizzato da International Couture al museo MAXXI, con Abiddikkia, Barbara Piekut, Flavia Valentini, Flavio Filippi, Laith Maalouf e Missaki Couture.

La Roma Fashion Week arriva anche al Villaggio Globale, sul Lungotevere Testaccio, dove andrà in scena ‘Appunti per un Orestiade africana a Testaccio’: una produzione speciale dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, in particolare all’opera ‘Appunti per un Orestiade’.Si tratta di una mostra realizzata con la sartoria sociale Coloriage, che apre le porte del suo laboratorio insieme a quelli di altri artigiani e artisti. Al Museo Civico di Zoologia invece si potrà ammirare ‘DISKO BAY’ di Olaf Wipperfürth – Photography and Paintings a cura di Valentina Ciarallo, un progetto di WIB Milano e Mario Rescio. Mentre Gianluca Saitto presenta una preview della collezione P/E in un percorso tra moda e fragranze d’autore negli spazi di Laboratorio Olfattivo.

Infine riflettori accesi sulla formazione, con i final work delle accademie di moda del territorio: in calendario l’Accademia del Lusso, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, l’Accademia di Belle Arti di Roma – in gemellaggio con la scuola di moda e design l’Ecole Duperre Paris -, l’Accademia di Costume e Moda di Roma, l’Accademia Koefia, l’Accademia Nazionale dei Sartori, l’Istituto Europeo di Design, la MAM – Maiani Accademia Moda, la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, e la CNA Federmoda con il XXXII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2022. Da sempre concentrata sui temi più contemporanei e attuali, l’attenzione va in particolare alle start-up, alle nuove tecnologie e alla sostenibilità, principi cardine per Altaroma e per le istituzioni socie, in particolare Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma. Anche questa edizione riconferma la sua identità phygital, attraverso la piattaforma digitale e la app dedicata, infatti, Altaroma va incontro alle esigenze non solo degli addetti ai lavori, ma anche a quelle di un ampio pubblico di appassionati, che da anni segue con attenzione la manifestazione da ogni angolo del mondo.

