AGI – In un solo mese, in Giappone il numero dei suicidi ha superato quello di tutti i decessi per Covid dall’inizio della pandemia. È quanto risulta da un reportage dell’emittente Usa Cnn da Tokyo, che parte dal racconto su una donna di 43 anni che da quando ne aveva 22 ha tentato di farla finita 4 volte, l’ultima per i timori di cadere in povertà a causa delle conseguenze della pandemia sulla sua vita professionale.

In un Paese dove storicamente esisteva una tradizione di suicidio rituale, il rischio che le conseguenze economiche e psicologiche del Covid portino a una scelta estrema è particolarmente alto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Torna l’allarme suicidi in Giappone. In ottobre sono più dei morti per Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento