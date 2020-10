Torna “Mattina 9”, da lunedì 12 ottobre la nuova stagione del morning show

La conduzione è affidata a Mariù Adamo e la regia a Giada De Gregorio

Torna il morning show più seguito della Campania: a partire da lunedì 12 ottobre alle 11.30 riparte Mattina 9, il format prodotto dalla REC Communication in onda sull’emittente “Canale 9 – 7 Gold” dell’editrice Carolina Visone diretta da Vincenzo Coppola (canale numero 10 del digitale terrestre).

Dopo il successo dell’edizione precedente, con le puntate realizzate interamente in smartworking a causa del lockdown, Mattina 9 torna in studio con la conduzione di Mariù Adamo, la regia di Giada De Gregorio e tante novità. Un’attenzione particolare sarà dedicata al comparto sanitario con aggiornamenti costanti sul coronavirus, ma anche tanti approfondimenti sulle difficili sfide dell’economia, sull’attualità del territorio campano e sulle numerose realtà che lo popolano, per raccontare al meglio quelli che saranno mesi decisivi per la Campania e per l’Italia. E ancora le storie, lo sport, l’attenzione al sociale, le interviste ai grandi personaggi.

Rinnovato l’appuntamento fisso con le ricette e la cucina in tempo reale targata Md oltre a tante nuove rubriche.

“Mattina 9” non si ferma alla Campania e allo schermo televisivo: grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook “Mattina 9” sarà possibile seguire lo show da qualsiasi parte del mondo e con i continui aggiornamenti si potranno rivedere, a poche ore dalla messa in onda, tutti i momenti della puntata del giorno.

Sul canale Instagram, invece, sarà possibile “entrare” nel vivo degli studi con gli scatti più belli e i dietro le quinte della trasmissione.

