torna-“passaggi-festival”,-dal-26-al-30-giugno-fano-città-del-libro

Viaggio nella non fiction, in equilibrio fra pop e impegno

Roma, 2 mag. (askanews) – Dal 26 al 30 giugno Fano torna ad essere la città del libro: si arricchisce di nomi ed eventi il programma della dodicesima edizione di Passaggi Festival, appuntamento letterario dedicato alla saggistica e alla ‘non fiction’ che attende i lettori con presentazioni librarie, laboratori, mostre, spettacoli, tutto a ingresso gratuito.

Tra centro storico e lungomare, la manifestazione si snoda nei punti nevralgici della città adriatica. Si parte da piazza XX Settembre, dove la rassegna si aprirà con Lucio Caracciolo fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes, seguito da Luigi Manconi autore di ‘Poliziotto-Sessantotto. Violenza e democrazia’ (Il Saggiatore), al quale sarà consegnato il Premio Passaggi 2024 (giovedì 27). Sul palco centrale anche il conferimento del Premio giornalistico ‘Andrea Barbato’ a Barbara Stefanelli che presenterà il suo ‘Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi’, edito da Solferino (venerdì 28). Del coraggio delle donne parlerà anche il secondo appuntamento della serata con Nando dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico di Passaggi, che presenterà il suo libro ‘Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore’ (Solferino), insieme all’attrice Beatrice Luzzi e alla giornalista Alessandra Longo. Attualità, diritti e sentimenti: sul palco saliranno anche Marcello Veneziani giornalista e scrittore, autore de ‘L’amore necessario. La forza che muove il mondo’ (Marsilio); Roby Facchinetti, inconfondibile voce dei Pooh, che sabato 29 presenterà il suo ‘Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore’ (Sperling & Kupfer) e Alessandra Mussolini, volto noto della politica italiana, con ‘Il gioco del buio’ (Minerva) che racconterà, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita (domenica 30).

Nella piazza del Pincio, sede della rassegna ‘Fuori Passaggi Music&Social’ dedicata al pubblico più giovane, troviamo fra gli ospiti Francesco Costa (27/6), che ci porterà in un viaggio on the road nel Nuovo Mondo tra le pagine del suo ‘Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano’ (Mondadori); lo stesso giorno salirà sul palco Alessandro Cattelan, che dialogherà con Matteo B. Bianchi e Gianmario Pilo, e riceverà il Premio Fuori Passaggi; Luca Bizzarri (28/6) ci parlerà del suo ‘Beati noi che non capiamo un cazzo’ (Mondadori); Luca De Gennaro (28/6) ci guiderà nell’imprevedibile storia musicale degli anni Novanta grazie al suo libro ‘Alternative generation. 1991-1995’ (Rizzoli); il duo romano delle Eterobasiche (30/6) che illustreranno il loro format sui comportamenti stereotipati degli uomini in ‘Romanzo di un maschio’ (Einaudi).

Il quattrocentesco Chiostro delle Benedettine e l’ex chiesa di San Francesco a cielo aperto sono le sedi delle rassegne tematiche dedicate a economia, intelligenza artificiale, politica, femminile, scienze, arte, filosofia e storia.

La rassegna centrale del festival sarà ‘Futuropresente’, dedicata alla rivoluzione digitale e collegata al tema dell’edizione 2024 ‘L’errore e l’artificio’. In programma, fra gli altri, Piero Formica (29/6) con ‘Intelligenza umana e intelligenza artificiale’ (Pendragon) e Giusella Finocchiaro (30/6) con ‘Quali regole per l’intelligenza artificiale?’ (Il Mulino); a dialogare con gli autori ci saranno Paolo Dello Vicario e Fiamma Goretti.

Attinente al tema del festival anche il libro ospite della rassegna sulla scienza (in collaborazione con l’Università di Camerino), ‘Storie di errori memorabili’ (Laterza) di Piero Martin (26/6), intervistato dal rettore Unicam, Graziano Leoni. In programma anche Marco Malvaldi (intervistato da Claudio Pettinari, ex rettore Unicam), Gabriella Greison (28/6 con Egizia Marzocco, responsabile comunicazione e public engagement Unicam) e Giorgio Volpi (29/6 con il docente Unicam Guido Favia).

Nella rassegna di economia troviamo la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani (26/6) con ‘La rivoluzione degli outsider’ (Rizzoli); l’ex presidente di Inps Pasquale Tridico (26/6) con ‘Governare l’economia per non essere governati dai mercati’ (Castelvecchi); Veronica De Romanis (28/6), intervistata da Brunella Bolloli, che ci parlerà de ‘Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti)’ (Mondadori).

Di politica e attualità parleranno Antonio Padellaro (26/6) autore di ‘Solo la verità, lo giuro’ (Piemme), intervistato da Elisabetta Stefanelli, e Agostino Miozzo (27/6) che presenta il suo ‘Proteggere le comunità. Prevenire e gestire le catastrofi naturali’ (Ecra). La rassegna ‘Storia e Storie’ proporrà quattro personaggi : Giacomo Matteotti (26/6, Mauro Canali con ‘Il delitto Matteotti’, Il Mulino); Alcide De Gasperi (27/6, Antonio Polito, ‘Il costruttore. Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi’, Mondadori); Golda Meir (28/6, Elisabetta Fiorito, ‘Golda. La donna che fondò Israele’, Giuntina) (28/6) e il fabrianese Torello Latini, ucciso dai nazifascisti (30/6, Gianluca Conti, ‘Il Maestro dell’eleganza’ (Baldini + Castoldi).

Nella rassegna ‘Una stanza per sé’, curata dalle giornaliste Flavia Fratello e Tiziana Ragni, già confermata la presenza (29/6) di Amedea Pennacchi col suo ‘Molotv e Bigodini’ (e/o).

Di arte parleremo con Francesca Cappelletti (26/6) autrice di ‘Le belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere’ (Mondadori); Giorgio Villani (29/6) con ‘I luoghi degli impressionisti’ (Officina Libraria) e Carlo Vecce (30/6) con ‘Leonardo, la vita’ (Giunti); gli autori converseranno rispettivamente con Anna Maria Ambrosini Massari, Rodolfo Battistini e Marta Paraventi.

A indossare ‘I Sandali del filosofo’ saranno, invece, Marco Santambrogio (27/6) con ‘Filosofia e storia. Viste da un filosofo parziale e pieno di pregiudizi’ (La Nave di Teseo), la psicologa Laura Macchi con ‘La psicoretorica, Dall’arte del dire alla forma del pensiero’ (Cortina) e il giornalista e filosofo Armando Massarenti (30/6), autore di ‘Come siamo diventati stupidi. Una immodesta proposta per tornare intelligenti’ (Guerini e Associati), intervistato dal direttore del festival Giovanni Belfiori e Carolina Iacucci. Appuntamento fuori rassegna, quello con vini e libri: protagonisti saranno Davide Eusebi e Otello Renzi (28/6) con ‘Culture di vigna. Viaggio nei sensi sulle orme di Mario Soldati (Gruppo Editoriale ELI).

Al Bastione Sangallo troveremo la rassegna su benessere e crescita personale, tra gli ospiti: Maria Beatrice Alonzi (26/6) con ‘Tu non sei i tuoi genitori. Libera il tuo cuore dalle scelte di chi ti ha rovinato la vita (anche se non voleva)’ (Sperling & Kupfer); Daniele Bossari (27/6) con il suo ‘Cristallo’ (Mondadori); Emilio De Tata (29/6) autore di ‘Malattia come opportunità. Sbloccare le emozioni all’origine delle malattie per riscoprire il dono della vita’ (Edizioni Mediterranee) e Selene Calloni Williams (30/6) con il suo ‘Digiuno Immaginale’ (Piemme).

Novità alla Mediateca Montanari dove quest’anno, oltre al programma di libri e laboratori per bambini, troverà posto la rassegna dedicata alle graphic novel e al Premio ‘Una Lettura fra le nuvole’. Presidente della giuria è Mara Cerri, ospite della rassegna insieme con Nadia Terranova (26/6) per la presentazione del libro, che le vede co-autrici, ‘Zia Nina’ (Orecchio Acerbo). Tanti gli artisti del fumetto che arriveranno a Fano, intervistati da Alessio Trabacchini e Virginia Tonfoni: gli autori de La Revue Dessinée (26/6); Valentine Cuny-Le-Callet (26/6); Marco Steiner e Patrizia Zanotti (27/6, Cong); Enrico Pinto (27/6); Miguel Vila (27/6); Vittorio Giardino insieme a Giovanni Barbieri (28/6); Silvia Righetti (28/6); Bruno Bozzetto e Simone Tempia (28/6); Kalina Muhova (28/6); Giulia Carapica e Michela Di Cecio (29/6); Tonino e Fulvio Risuleo (29/6)); Antonio Pronostico (29/6). A chiudere domenica 30 ci saranno Alessio Torino con Simone Massi, Mario Natangelo e Andrea Ferraris.

Negli appuntamenti riservati a bambini e ragazzi: Daniele Aristarco (26/6) passa in rassegna le rime più belle nel suo libro illustrato ‘Chiare e fresche et dolci acque. Petrarca racconta il canzoniere’ (Einaudi Ragazzi); Cristina Portolano (28/6) si sofferma su una grande domanda ‘I ragazzi possono essere femministi?’ (Settenove); Eliana Cocca e Caterina Manganelli (29/6) presentano il loro ‘Hannah con due H. Incredibili (dis)avventure nel web’ (Sonda); Annalisa Strada (30/6) ci narra della vita di Maria Sibylla Merian, artista, scienziata e avventuriera in ‘La ragazza delle farfalle’ (Editoriale scienza).

Libri anche al mare: il festival aprirà ogni mattino alle 9,30 al Lido (Bon Bon) con i libri a colazione di ‘Buongiorno Passaggi’. Tra gli ospiti l’astrologo Marco Pesatori (26/6) con ‘Astrologia per intellettuali’ (Mimesis), l’autore tv Raffaele Di Placido (28/6) con ‘L’uomo che uccise Mussolini’ (Piemme) e Sara Rattaro (29/6) con ‘Io sono Marie Curie (Sperling & Kupfer). A Fosso Sejore (Bagni Elsa) troverà posto la rassegna sulla musica. Sono attesi Roberto Paravagna (27/6) ‘Quattro anelli tra le dita- Vita di Ringo Star’ (Arcana Editore); Giuseppe Ganelli e Emilio Targia (29/6) ‘La nostra storia. Tutto il mondo di Happy days’ (Minerva edizioni) e Antonio Bacciocchi (30/6) ‘Quadrophenia, gli Who e la storia del disco e del film che hanno definito un genere’ (Interno 4). Converseranno con loro i dj e critici musicali Luca Valentini e Francesca Perugini, e la storyteller Ivana Stjepanovic.

Passaggi Festival è organizzato dall’associazione Passaggi Cultura in collaborazione con Librerie.Coop; è sostenuto da Comune di Fano e Regione Marche; main sponsor: Coop Alleanza 3.0 e Profilglass. Informazioni e aggiornamenti su www.passaggifestival.it.