Torna ‘Striscia la notizia’, da gennaio sarà in prime time

'Striscia la
Notizia’ tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo ufficializza Mediaset in un nota, in cui sottolinea che “l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”. 

“La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”, aggiunge la nota Mediaset. Che ancora non svela il giorno della settimana prescelto per l’approdo di ‘Striscia’ in prime time.  

