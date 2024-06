torna-“tra-palco-e-realtà”-in-tour-nei-teatri,-inizia-da-roma

Uno show dinamico e coinvolgente con tanti giovani talenti

Milano, 2 giu. (askanews) – Dopo il successo della scorsa stagione, dove ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia, torna a grande richiesta Tra palco e realtà, uno show dinamico, coinvolgente, esplosivo, ricco di danza, canto e parole, che vede protagonisti artisti insieme alle loro storie. Nomi d’eccezione molto amati dal pubblico più giovane, i più provenienti dal panorama del talent italiano, da Amici a Tu si que vales, ma anche dalla tv, dal musical, dai social network e dalla discografia. Un mix di talento, emozioni e racconti di vita vera.

Ogni interprete si presenta sotto due vesti, quella di artista che si esibisce in perfomance di danza, canto o altra forma d’arte e quella di persona che racconta i propri sogni, le aspettative, gli obiettivi raggiunti, i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità, le sue difficoltà e le sue rinunce. Il pubblico potrà così godere di due ore di divertimento e grandi emozioni e conoscere più a fondo i propri beniamini che si sveleranno durante il talk raccontando il loro cammino: da ieri ad oggi.

La conduzione dello show è affidata a due professionisti del settore: Klaudia Pepa, ballerina, coreografa, la ricordiamo in Open di Daniel Ezralow e in alcune edizioni di Amici, e Garrison Rochelle, famoso coreografo che ultimamente è stato uno dei protagonisti del musical Saranno Famosi, con la regia di Luciano Cannito.

Le tappe del tour 2024 ” 07 Giugno Roma – Teatro Olimpico ” 13 Giugno Milano – Teatro Manzoni ” 14 Giugno Torino – Teatro Colosseo ” 18 Giugno Palermo – Teatro Orione ” 19 Giugno Catania – Teatro Ambasciatori ” 22 Giugno Bologna – Teatro Dehon

Cast per Roma: – Virginio – Deborah Iurato – Alex Wyse – Piccolo G – Christian Stefanelli – Carola Puddu – Ramon Agnelli – Ivanhoe Spalluto e Jasper – Samuele Palumbo -Jefferson Creus e gli Hermes

Il cast potrebbe subire variazioni.