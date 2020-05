Tornano a salire contagi e decessi 

Sale a 231.139 il numero dei casi totali di Coronavirus nel nostro Paese: sono 584 in più, un incremento maggiore rispetto a quello (+397) registrato ieri. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 50.966, con un decremento di 1.976 rispetto a ieri e i guariti 147.101, in aumento di 2.443. Oggi i morti sono 117 (ieri erano stati 78), il che porta il totale a 33.072.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: 505 i pazienti in terapia intensiva (16 in meno di ieri), 7.729 i ricoverati con sintomi (188 in meno) e 42.732 in isolamento domiciliare (1.772 in meno).

