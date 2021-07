AOSTA – Con la riapertura del Casino de la Vallée di Saint-Vincent, tornano anche le corse in autobus per raggiungere la notissima casa da gioco valdostana da Torino e da Milano. Dal capoluogo piemontese è disponibile tutti i giorni una corsa Arriva con partenza alle 14.30 da Torino Autostazione e arrivo alle 15.45; il rientro è alle 19 da Saint-Vincent con arrivo alle 20.15 a Torino Autostazione. Da Milano sono disponibili le corse quotidiane della Arriva da Lampugnano all’autostazione di Châtillon, a pochi minuti in taxi o in navetta dal Casino di Saint-Vincent.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tornano bus da Milano e Torino per Casino de la Vallée di Saint-Vincent proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento