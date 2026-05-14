tornano-le-giornate-dei-castelli,-ecco-tutti-gli-eventi-del-16-e-17-maggio-tra-mostre-e-giochi-di-ruolo

BOLOGNA – Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio si celebra la 27a edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli da parte dell’Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del ministero della Cultura. Un itinerario esclusivo per sensibilizzare il pubblico sulla salvaguardia e valorizzazione di questa ricca e variegata realtà. In questi due giorni anche i manieri del circuito regionale colgono l’opportunità aprendo le porte a svariate iniziative per fare conoscere il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico dell’Emilia-Romagna. In programma ci sono tour guidati, visite, rievocazioni ed eventi speciali come le ‘cene con delitto’. Il ricavato delle visite -molte a pagamento ma non tutte (e ci sono comunque ingressi gratuiti per i bambini) è destinato a sostenere la manutenzione dei castelli stessi: ogni biglietto d’ingresso contribuisce infatti a supportare i siti fortificati della Regione.Il programma completo si può trovare su www.castelliemiliaromagna.it e www.castellidelducato.it.

LA ROCCA DI VIGNOLA

Alla Rocca di Vignola (Modena), nel centro storico cittadino, sabato 16 maggio dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30 è prevista una visita guidata gratuita per scoprire uno dei principali simboli architettonici del territorio, in occasione della Giornata Nazionale dei Castelli. Circondata da portici e piazze e situata nel centro di produzione delle famose Ciliegie di Vignola Igp, la fortezza medievale svelerà ai visitatori le sue sale affrescate del 400, la Cappella dei Contrari, i camminamenti di ronda panoramici, le grandi torri merlate e le antiche prigioni. Info: info@roccadivignola.it

DELITTO AL CASTELLO ALLA ROCCA DI RIOLO

Alla Rocca di Riolo (Ravenna), sulle colline tra Imola e Faenza, sabato 16 maggio alle 21, è in programma “Delitto al Castello”, gioco di ruolo immersivo ambientato nel Medioevo e che si svolgerà durante una cena a base di prodotti tipici, in cui ogni partecipante sarà protagonista di un mistero da risolvere tra intrighi e colpi di scena. Tutti i presenti vestiranno i panni di un personaggio con un ruolo specifico, completo di segreti, obiettivi e trame da svelare. Sotto la guida esperta di un Master, solo interagendo con gli altri personaggi si potrà scoprire l’assassino e raggiungere i propri obiettivi. Evento in collaborazione con Torrino Wine Bar. Prenotazione obbligatoria: roccadiriolo@atlantide.net

A MONTEFIORE PER CONOSCERE I MALATESTA

Sabato 16 maggio alle 21 alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca (Rn) – una delle fortezze più scenografiche della Romagna arroccate su una collina che domina tutta la Valconca fino all’Adriatico – si terrà “Notti Malatestiane – Conferenza storica”. Approfondimento a cura di Andrea Antoniolidedicato alla signoria malatestiana tra identità, potere e conflitti, con un focus su Ramberto Malatesta, antenato della famiglia, e Malatesta da Verucchio, chiamato il “Guerriero” per il suo ruolo militare ed espansionistico. In una location suggestiva, all’interno delle mura della fortezza, caratterizzate da luci soffuse, i visitatori saranno accompagnati dal racconto di studiosi sulla dinastia dei Malatesta, con approfondimenti sulla rocca, tra miti e leggende, e sul borgo incastonato tra le colline riminesi. A cura di Compagnia di Ricerca, in collaborazione con Riviera Banca. Prenotazione: roccadimontefioreconca@gmail.com

MERCATO MEDIEVALE AL CASTELLO

Domenica 17 maggio il “Mercato Medievale” che si tiene al Castello di Gropparello (Piacenza), dalle 10 alle 18.30 trasforma il maniero in un borgo del Medioevo, con artigiani, cavalieri, mercanti e figuranti in costume. Una giornata dedicata a dimostrazioni di antichi mestieri, banchi di mercanti e artigiani, accampamenti di soldati, cavalieri ed arcieri, per scoprire tecniche e tradizioni del passato. Sempre al Castello, nella stessa giornata si svolge il “Parco delle Fiabe”, percorso animato nel bosco con attori in costume che accompagna bambini e famiglie in un’avventura fantastica tra cavalieri, principesse e creature magiche. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

VISITA GUIDATA ALLA CASA DEL POETA GIOVANNI PASCOLI

Domenica 17 maggio alle 16:00 si andrà alla scoperta della dimensione privata e sentimentale di Giovanni Pascoli, con la visita guidata a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli (FC) a cura della direttrice Rosita Boschetti, autrice del catalogo “Pascoli Innamorato”. Tra documenti, poesia e biografia, il percorso svelerà il volto meno conosciuto del poeta di San Mauro: la sua vita sentimentale, fatta di sogni, desideri inespressi e doveri familiari. Tra le suggestive sale della Casa Museo, i visitatori scopriranno un Pascoli inaspettato, fragile e umano. Villa Torlonia, insieme alla casa natale del poeta, Museo Casa Pascoli, rientrano nei Musei Parco Poesia Pascoli. Prenotazione: parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

INTRIGHI E PASSIONI ALLA CORTE DEI MALATESTA

Domenica 17 maggio alle 11:30 la Rocca Malatestiana di Verucchio è protagonista di “Intrighi e passioni alla corte dei Malatesta”, visita guidata che racconta amori storici e leggendari della famiglia Malatesta, tra passioni, tragedie ed eredità culturali. Un tour speciale che invita a scoprire il volto più umano e appassionato della Signoria malatestiana, attraverso le figure femminili, i cavalieri, le armi e i grandi amori che hanno segnato la casata. La guida accompagnerà i presenti in un viaggio tra fonti storiche e leggende. Un percorso che parla di amore in tutte le sue forme: ardente, tragico, ideale e immortale. Prenotazioni: roccaverucchio@atlantide.net

FIORI, PIANTE E FRUTTI ANTICHI

Sabato 16 e domenica 17 maggio dalle 9:00 alle 19:00 al Castello di Paderna, nella frazione di Pontenure (Piacenza), torna la storica rassegna dedicata a fiori, piante, frutti antichi e prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato. Punto di riferimento per appassionati e operatori del settore, promuove biodiversità, sostenibilità e valorizzazione delle essenze locali. Evento “pet friendly”, con ingresso gratuito per bambini fino a 14 anni. I 160 espositori e 14mila visitatori dell’ultima edizione autunnale testimoniano un interesse ed un’affezione in costante ascesa. Il castello è immerso nel verde della campagna piacentina, tra campi coltivati, vigneti e piccoli borghi. Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

FIGURANTI E FALCONIERI A ROCCA BIANCA

Al maniero medievale Rocca dei Rossi, detta anche Castello di Roccabianca (Parma), nella Bassa Parmense – famoso soprattutto per la sua atmosfera romantica e per gli affreschi rinascimentali legati alla storia d’amore tra Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini – sabato 16 e domenica 17 maggio dalle 10 alle 18, si svolge “Roccabianca Storica – Alla corte di Pier Maria Rossi II”. Il programma prevede un’immersione nel XV secolo tra visite guidate tematiche con figuranti in costume, dimostrazioni di scherma storica, spettacoli di falconeria e tiro con l’arco, laboratori di antichi mestieri. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

LA NOTTE DELLA FATA BEMA

A circa 20 chilometri da Parma e Reggio Emilia, immerso nel verde della Valle dell’Enza e nella campagna emiliana, il Castello di Montechiarugolo (Parma), sabato 16 e domenica 17 maggio propone “La notte della Fata Bema: d’amor Vivente” (dalle 21 alle 24). Una suggestiva visita guidata notturna a lume di candela tra leggenda e poesia. L’esperienza è dedicata all’amore eterno tra la Fata Bema – il fantasma gentile che secondo la tradizione abiterebbe ancora il castello – e Pio Torelli, signore del Castello, e sarà arricchita da musica, profumi e letture simboliche. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

TOVAGLIE, CALICI E CRISTALLI

Al Castello di Rivalta, imponente complesso fortificato nel Piacentino, sabato 16 e domenica 17 maggio è visitabile la “Mostra delle Tavole di un’antica famiglia piacentina”, esposizione dedicata alle tavole storiche della famiglia Zanardi Landi, tra arte dell’accoglienza, tradizione e cultura nobiliare. L’esposizione, curata dal Conte Orazio Zanardi Landi, presenta preziosi servizi, tovaglie cifrate, calici di Murano e cristalli di Boemia del Settecento e Ottocento, allestiti nelle sale nobili per rievocare lo stile di vita aristocratico. È anche possibile pranzare al Caffè di Rivalta con menù pausa pranzo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

LE MAIOLICHE DEDICATE ALL’AMORE

Alla Delizia Estense del Verginese (Fe), Patrimonio UNESCO, sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, si può visitare “L’Amore è una Delizia – Maioliche nel Rinascimento”, percorso espositivo dedicato al tema dell’amore celebrato attraverso la ceramica rinascimentale, tra usi simbolici e tradizioni legate a fidanzamenti e matrimoni. La mostra, a cura del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) di Faenza, racconta come venivano decorate le maioliche artistiche nel Rinascimento, i temi dell’amore cortese, della mitologia e della vita di corte, e approfondisce anche i molteplici usi di queste ceramiche, donate in occasione di fidanzamenti, matrimoni e nascite. La mostra resterà visibile fino al 31 dicembre 2026. Info e richieste: verginese@atlantide.net

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