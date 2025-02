Tornano Tirreno C.T. e Balnearia tra incoming e enogastronomia

Dal 23 al 26 febbraio a CarraraFiere

Roma, 19 feb. (askanews) – Tornano dal 23 al 26 febbraio Tirreno C.T. e Balnearia a CarraraFiere, la manifestazione più importante dell’incoming del Centro italia. Giunte rispettivamente alla 45esima e 26esima edizione, le manifestazioni tornano in terra apuana e anche l’edizione 2025 sarà caratterizzata dalla presenza dei principali player del settore. Nei padiglioni di Carrarafiere sono attesi circa 500 espositori in rappresentanza di quasi mille marchi commerciali.

Tra gli appuntamenti del primo giorno, la cucina per i bambini, a cui è dedicato un focus. Domenica 23 febbraio i cuochi presenti in fiera daranno vita a un momento di riflessione, seguito da dimostrazioni in cucina, dedicato proprio alla cucina per i più piccoli.

Altra novità di questa edizione: durante il primo giorno di fiera, sarà battezzata per la prima volta in Italia la Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia (CICA-E). Si tratta di una realtà unica nata per unire e valorizzare cuochi, artigiani, imprenditori e professionisti del settore enogastronomico italiano. La stessa Confederazione darà vita per il terzo anno consecutivo al Pentathlon della cucina che ha lo scopo di valorizzare le capacità professionali dei cuochi e dei commis di cucina nel lavoro di tutti i giorni.