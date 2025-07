tornatore,-verdone,-buy-per-l’ultimo-saluto-a-enrico-lucherini-a-roma

Amici e colleghi ai funerali del press agent delle dive

Roma, 30 lug. (askanews) – A Roma, nella Chiesa di San Bellarmino ai Parioli, l’ultimo saluto a Enrico Lucherini, il celebre press agent dei divi del cinema, scomparso a 92 anni.Ai funerali hanno partecipato amici, familiari, colleghi, volti noti del mondo dello spettacolo e non, da Giuseppe Tornatore a Margherita Buy, da Vincenzo Salemme a Carlo Verdone, a Giovanni Malagò.Per tutti, Lucherini inventò il ruolo dell’agente delle star in Italia, con leggerezza e ironia, spesso con trovate fantasiose per promuovere i film, le celebri “lucherinate” per gli addetti ai lavori.Carlo Verdone: “Un gran professionista, tutte le scelte che ho fatto erano molto mirate, aveva una cultura, ha inventato la figura del press agent nel cinema che in Italia non esisteva!”. Giuseppe Tornatore: “La sua missione è stata non solo inventarsi idee per lanciare idee ma ha cercato sempre di far sì che la gente amasse i film e i film amassero la gente e il mondo del cinema gli sarà sempre grato per questo”.Alla fine della cerimonia in chiesa anche Verdone e Malagò lo hanno voluto ricordare pubblicamente, così come Tornatore che ha concluso: “Quest’ultima lucherinata non ci è piaciuta, ma ti vogliamo bene lo stesso”.