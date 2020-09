Toronto ko e Boston in finale a Est, Denver in corsa

I campioni in carica alzano bandiera bianca, la finale a Est sarà Boston-Miami. Trascinati da Jayson Tatum (29 punti) e Jaylen Brown (21 punti), i Celtics superano Toronto per 92-87 in gara 7, chiudono la serie sul 4-3 e danno appuntamento agli Heat (martedì notte il primo round) per la sfida che eleggerà i nuovi campioni della Eastern Conference. “Se vuoi ottenere qualcosa di grande, se vuoi vincere, non sarà facile ma è quello per cui siamo qui”, carica i suoi Tatum. Per Boston anche 16 punti di Marcus Smart e 14 di Kemba Walker mentre i migliori dei Raptors sono Fred VanVleet (20 punti) e Kyle Lowry (16 punti).

