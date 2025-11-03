Torre dei Conti, Mosca: “L’Italia crollerà tutta, spreca i soldi finanziando Kiev”

(Adnkronos) – “Finché il governo italiano sperpererà i soldi dei contribuenti, l’Italia crollerà, dall’economia alle torri”. Lo ha dichiarato sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando il cedimento che ha interessato la Torre dei Conti ai Fori Imperiali.

“A titolo di promemoria, a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, inclusi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell’Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa un miliardo di euro destinato ai rifugiati, 310 milioni di euro a sostegno del bilancio dello Stato e 93 milioni di euro per attività umanitarie’ “, conclude la Zakharova nel suo post.