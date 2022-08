Torre Mola Suite, dedicato al viaggiatore d’affari e al turista esigente

A pochi passi dai due borghi antichi della città di Formia

Nel “Rapporto sul Turismo Italiano” le tendenze mostrano che i turisti cercano sempre più motivazioni emotive più elevate, come il bisogno di appagamento interiore, la creatività, l’autostima, l’appartenenza e il desiderio di viaggiare.

Di conseguenza, un aspetto sempre più importante dei viaggi è il benessere. La personalizzazione è al centro di molti tour operator e imprenditori dell’ospitalità con l’obiettivo di offrire esperienze personalizzate per i consumatori, particolarmente apprezzate dai viaggiatori.

In pieno centro a Formia sulla costiera Torre Mola Suite è una struttura di accoglienza turistica con una nuova dimensione, un B&B di charme di concezione innovativa, dove trascorrere momenti unici e indimenticabili.

Situata a pochi chilometri dalle splendide cittadine di Gaeta e Sperlonga, raggiungibili in auto o comodamente in autobus, coniuga la vicinanza con la stazione ferroviaria e al porto d’imbarco per le meravigliose Isole Pontine e la posizione strategica nel cuore della città.

Torre Mola Suite, per il viaggiatore d’affari e per il turista esigente, è situata proprio nel centro di Formia, sul viale principale, dove sono presenti negozi, ristoranti accoglienti, bar e supermercati.

Raggiungibili a piedi i due borghi antichi della città ricchi di localini e punti panoramici: il borgo di Mola con il castello tardo-medievale e la caratteristica via Abbate Tosti e il borgo di Castellone con la sua Torre ottagonale del 1300 e il Cisternone romano, la seconda cisterna più grande al mondo costruita nel I secolo a.C. con possibilità di visite guidate.

Il nome rievoca la Torre di Mola, unica superstite dell’antico fortilizio e del borgo devastato dalle bombe voluto da Carlo D’Angiò nel 1296.

La Torre si staglia oggi sul rinato rione di Mola; ciò ha fatto sì che fosse sempre ben visibile, rendendo riconoscibile Formia da qualsiasi punto di vista la si osservasse, e che ogni immagine della città, dalle cartoline ai dipinti, la ritraesse.

Nel luogo ove sorge la torre, in epoca romana, erano presenti delle terme suburbanequi i marinai, dopo mesi di viaggio, potevano concedersi cure termali complete.

Oggi il piacere che si provava un tempo nel rilassarsi nella struttura termale rivive nella gentilezza dell’ospitalità del Torre Mola Suite B&B, per essere coccolati in ogni momento della giornata.

Camere deluxe, tutte esclusive e una suite familiare con ingresso indipendente, due grandi terrazze accessoriate per il vostro relax, per concedervi la giusta pausa, per consumare una ricca e gustosa colazione, rilassarvi e la sera inseguire con lo sguardo le stelle sul mare.

Le camere, dedicate al comfort assoluto, sono state progettate seguendo le indicazioni dello stile e del fascino. Sistema innovativo vcm con ricambio aria controllato in ogni ambiente, smart tv 42”, aria condizionata, letti dal design unico realizzati dall’opera meticolosa ed artigianale di esperti tappezzieri, comodi materassi e doppia scelta di cuscini. Ancora frigobar, macchina per caffè, connessione WI-FI; in ogni camera un ampio bagno, moderno e funzionale, tutti con box doccia.

Non resta che prenotare, lasciarsi alle spalle le noie lavorative e perdersi nella dimensione ovattata e nel seducente relax.

