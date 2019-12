Torreira la priorità del Napoli, ma Giuntoli ha già due alternative: i nomi sul taccuino del direttore sportivo – KKN

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Tra i vari temi trattati, ovviamente, c’è il calciomercato. Il nome più caldo, nelle ultime settimane, è quello di Lucas Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal, da tempo nel mirino di Giuntoli, piace molto alla società. Gli azzurri si ritrovano a dover modificare in corso d’opera le esigenze di rosa, visto il cambio in panchina. Gattuso, differentemente da Ancelotti, ha bisogno di un regista che sappia impostare il gioco e dettare i ritmi muovendo il pallone. Il profilo sul quale la società si sta concentrando maggiormente è, quindi, quello di Torreira. Ma, qualora l’operazione non andasse in porto perché l’Arsenal non sembra intenzionata a volerlo lasciar partire, sono pronte due alternative. Secondo il giornalista, infatti, si seguono con attenzione sia Pulgar della Fiorentina che Paredes dello Zenit. Entrambi conoscono già il campionato italiano e potrebbero sopperire alla mancanza del regista nelle fila del Napoli. Queste le dichiarazioni di Valter De Maggio in merito ai movimenti del mercato azzurro.

TORREIRA È L’OBIETTIVO DEL MERCATO DEL NAPOLI

“L’obiettivo principale del Napoli è sicuramente Lucas Torreira. Qualora le cose dovessero complicarsi Giuntoli, direttore sportivo di grande esperienza, ha già vagliato altre due alternative. Una corrisponde a Pulgar della Fiorentina mentre l’altra a Leandro Paredes dello Zenit. Sono calciatori che già conoscono la Serie A e per questo gli azzurri li considerano due alternative valide all’ex Sampdoria”.

