Torreira obiettivo concreto per gennaio: Gattuso approva. Le ultime

L’identikit tracciato da Ringhio è facile-facile ed è di un regista puro, uno di quelli che parte in mezzo ai tre di centrocampo ma poi si abbassa verso la linea difensiva, prende il pallone e lo smista velocemente verso l’altra metà campo. In tal senso l’uomo giusto potrebbe essere quel Lucas Torreira che al Napoli piaceva prima ancora della sua partenza per l’Inghilterra.

Torreira piace molto a Ringhio Gattuso

L’operazione non si concluse e l’uruguayano si accasò con l’Arsenal. Gli azzurri, però, non hanno mai smesso di flirtare con il regista ex Pescara e Sampdoria e ora i contatti hanno ripreso a farsi più insistenti. Sì, perché Torreira incarna lo stereotipo del regista che tanto piace a Gattuso. Come riportato anche da Il Mattino, non solo perché ha visione di gioco, tiro da fuori e personalità per costruire il gioco dal basso, ma anche perché a dispetto di una struttura fisica nella media, ha gambe forti e temperamento deciso per poter fare anche l’incontrista oltre che il costruttore.

Il problema per concludere l’accordo è sempre di natura economica, perché il Napoli non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni di euro (comprensivi di bonus), mentre l’Arsenal ha pretese decisamente più alte. A questo punto la trattativa è destinato a protrarsi ancora per qualche settimana, almeno fino alla fine di dicembre, ma non oltre. Da questo punto di vista Gattuso è stato chiaro: i rinforzi li vuole subito, perché il suo Napoli va costruito a partire dall’inizio di gennaio

