Torricelli: “Il Napoli vorrà vincere questa partita. Sono colpito dalla personalità di Di Lorenzo”

Il recupero di Maksimovic nelle ultime ore permetterebbe al serbo di tornare in campo contro la Juventus e fare coppia con Manolas. Di conseguenza, Giovanni Di Lorenzo, impiegato al centro del reparto difensivo nelle ultime uscite stagionali, potrebbe tornare sull’out destro. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore Moreno Torricelli si è soffermato proprio sul match contro i bianconeri e sul momento del giovane terzino.

Le parole di Torricelli

“La Juventus sta vivendo un bel momento. Il Napoli è una squadra forte, con la stessa rosa degli anni passati, ed è stata la rivale della Juventus per molti anni. Solo adesso sta attraversando un periodo difficile. Dopo la qualificazione in Coppa Italia c’è entusiasmo nello spogliatoio e credo che il Napoli voglia vincere anche questa partita. La Juventus dovrà giocare al meglio questa gara. Di Lorenzo? Ha delle enormi qualità sia tecniche e fisiche. È sempre presente, incisivo, pericoloso e mi ha sorpreso per la grande personalità. È una pedina importante per il calcio italiano”.

