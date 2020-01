Categoria: Dolci

Ingredienti per uno stampo del diametro di 22 cm

Farina 00 250 g

Zucchero 200 g

Uova 170 g (circa 3 medie)

Olio di semi di girasole 120 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Rosmarino 2 cucchiaini da tritare

Sale fino 1 pizzico

Per il rum aromatizzato

Rum 50 g

Rosmarino 4 rametti

Per spolverizzare

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Torta al rum e rosmarino, passo 1

Per preparare la torta al rum e rosmarino, per prima cosa versate il rum in una brocca e aggiungete i rametti di rosmarino (1). Coprite con pellicola e lasciate macerare a temperatura ambiente per almeno una notte (2). Trascorso questo tempo, filtrate il rum per eliminare il rosmarino (3).

Torta al rum e rosmarino, passo 2

Mettete le uova e lo zucchero in una ciotola capiente (4), iniziate a lavorare con le fruste elettriche e aggiungete il sale (5). Quando il composto sarà diventato chiaro e spumoso versate l’olio di semi a filo (6).

Torta al rum e rosmarino, passo 3

Poi unite anche il rum aromatizzato (7). In una ciotola a parte setacciate la farina con il lievito (8). Aggiungete al composto un cucchiaio di polveri per volta mentre continuate a montare con le fruste (9).

Torta al rum e rosmarino, passo 4

In ultimo unite il rosmarino tritato (10) e mescolate per incorporarle in modo omogeneo (11). Imburrate una tortiera del diametro di 22 cm e versate all’interno il composto ottenuto (12), poi cuocete in forno statico preriscaldato a 175° per circa 40 minuti.

Torta al rum e rosmarino, passo 5

Trascorso il tempo di cottura (verificate sempre con uno stecchino), sfornate la torta e lasciatela intiepidire nello stampo (13). Una volta raffreddata, capovolgetela su un piatto da portata e spolverizzate la superficie con lo zucchero a velo (14). La vostra torta al rum e rosmarino è pronta per essere gustata (15)!

Conservazione

La torta al rum e rosmarino si può conservare a temperatura ambiente per 2-3 giorni, coperta con una campana di vetro. Potete congelarla a fette dopo averla fatta completamente raffreddare.

Consiglio

Chi ama abbinare il rum al cioccolato può arricchire la torta con circa 80 g di gocce di cioccolato fondente!

continua a leggere sul sito di riferimento