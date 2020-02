Categoria: Dolci

Ingredienti per la base

Farina di mandorle 100 g

Burro 100 g morbido

Uova 110 g a temperatura ambiente

Zucchero di canna 70 g

Sale fino 2 g

Panna fresca liquida 90 g

Tè verde 6 g in foglie

Farina di riso 50 g

Lievito in polvere per dolci 3 g

per la ganache

Cioccolato fondente al 55% 120 g

Panna fresca liquida 120 g

per la mousse

Cioccolato bianco 150 g

Panna fresca liquida 450 g

Tè verde 12 g

Gelatina in fogli 8 g

per guarnire

Mandorle 50 g

Zucchero 50 g

Acqua 20 g

Preparazione

Per realizzare la torta al tè verde e cioccolato per prima cosa in un pentolino versate la panna ed il tè (1). Portate a bollore (2), togliete dal fuoco e lasciar intiepidire. In una ciotola versate il burro e lo zucchero (3).

lavorate con le fruste elettriche per un paio di minuti (4). Unite le uova (5) e lavorate sino a completo assorbimento ottenendo una crema liscia. Unite la farina di mandorle (6),

poi filtrate la miscela di panna e tè attraverso un colino (7) e unitela al composto (8). Lavorate con le fruste sino a ottenere un impasto liscio ed aggiungere la farina di riso ed il lievito (9). Lavorare per un minuto circa.

Il composto dovrà risultare ben amalgamato (10). Rivestite una placca da forno con carta da forno e posizionate sopra un disco per pasticceria da 22 cm di diametro con il bordo rivestito con carta forno. Versate l’impasto livellando la superficie con una spatola (11). Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti. Nel frattempo preparate la ganache. Tritate il cioccolato fondente (12).

Portate a bollore la panna (13) e versatela in 2 volte sul cioccolato (14). Mescolate bene con la spatola sino ad ottenere una crema liscia (15).

Sfornate la torta (16) e dopo averla fatta intiepidire 5 minuti versatevi sopra la ganache. Spalmare bene su tutta la superficie fino ai bordi (17). Lasciate raffreddare completamente in frigorifero per circa 1 ora. Preparate ora la mousse. Tritate sottilmente il cioccolato bianco (18).

Lasciate ammollare la gelatina in fogli in acqua fredda (19). Fate sobbollire in un pentolino 100 g di panna ed il tè (20) (21).

Filtrate il latte direttamente sul cioccolato bianco tritato (22) e mescolate. Scaldate 100 g di panna nel pentolino, unite la gelatina strizzata (23) e mescolate per scioglierla. Versate sul cioccolato bianco anche la panna con la gelatina (24) e mescolate per ottenere una crema liscia.

Passare la crema con il frullatore (25) ad immersione. Montate i restanti 250 g di panna con le fruste (26) e incorporate anch’essa al composto (27) mescolando delicatamente con una spatola gommata.

Dovrete ottenere una mousse liscia e uniforme (28). Versate la mousse sulla torta ormai fredda (29) e lasciar riposare per almeno un’ora e mezza in frigorifero (30).

Occupatevi della decorazione: versate lo zucchero e l’acqua in un tegame (31) e quando lo zucchero sarà completamente sciolto aggiungervi le mandorle (32). Mescolate con un cucchiaio di legno sino a che l’acqua sarà completamente evaporata e lo zucchero si sarà cristallizzato (33). Trasferite le mandorle pralinate in un contenitore per farle raffreddare.

Riprendete la torta ormai fredda (34), sfilate l’anello (35) e trasferitela su un piatto da portata. Per finire decorate la torta al tè e cioccolato con le mandorle pralinate (36).

Conservazione

La torta al tè verde e cioccolato si conserva in frigorifero per 3 giorni. Sconsigliamo la congelazione.

Consiglio

È possibile sostituire il the verde con un the dal sapore più deciso per ottenere una torta più aromatica. Se non disponete dell’anello da pasticceria potete utilizzare una tortiera con cerniera.

