La torta fredda senza cottura è una ricetta facile e veloce da preparare, soprattutto in estate, visto che non necessita di essere cotta in forno. Ecco la ricetta di Natalia Cattelani. Un mix tra una cheesecake e un Saint Honoré, la torta fredda senza cottura di Natalia Cattelani è un dolce adatto all’estate perché non […]

L’articolo Torta fredda senza cottura | La ricetta di Natalia Cattelani è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Torta fredda senza cottura | La ricetta di Natalia Cattelani proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento