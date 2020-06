Tortu “Obiettivo 9″92, voglio battere Lemaitre”

“Io ho due obiettivi: uno è un sogno, vincere una medaglia olimpica, l’altro invece è realistico, andare in finale ai Giochi. Con il rinvio di Tokyo avrò più tempo per farmi trovare preparato”. Filippo Tortu fissa così gli obiettivi per il prossimo anno in vista delle Olimpiadi rinviate al 2021. In un’intervista a “Il Giornale”, lo sprinter lombardo ha confessato l’aspirazione più grande: “Voglio migliorare il mio tempo e scendere sotto a 9″92 – ha spiegato Tortu – Non so se a breve o nel lungo periodo, ma ci voglio arrivare. Perché è il crono di Christophe Lemaitre, il più veloce sprinter bianco”.

