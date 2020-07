FIRENZE (ITALPRESS) – Anche a Bucine e a Poppi sono iniziati i lavori per portare la banda ultra larga fino alla porta di case e aziende. E l’aretino si conferma come l’area più avanti nella commercializzazione di questi servizi: a Castelfocognano, Castel Niccolò e Talla i lavori sono già conclusi e la fibra è in vendita. Anche a Monte San Savino e a Lucignano i lavori sono già ultimati e dopo l’estate partirà la vendita. La fibra ottica permetterà di navigare in internet fino a mille megabit al secondo. Un connessione ultra veloce dunque, in una zona – montana nel caso di Poppi e molto frazionata nel caso di Bucine – che per gli operatori privati della telefonia non aveva interesse economico.

L'articolo Toscana, al via cantieri banda ultra larga a Bucine e Poppi

