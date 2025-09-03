mercoledì, 3 Settembre , 25

Florida cancellerà obbligo vaccini: “E’ sbagliato come la schiavitù”

(Adnkronos) - La Florida cancella l'obbligo vaccinale, accostato...

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

(Adnkronos) - Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US...

Puglia, Avs fa muro su Vendola e Decaro minaccia passo indietro: “Non sono insostituibile”

(Adnkronos) - "Non sono insostituibile". Antonio Decaro mette...

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

(Adnkronos) - Almeno tre persone sono morte e...
toscana-al-voto,-giani:-bella-convergenza-da-m5s-fino-a-renzi
Toscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi

Toscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi

Video NewsToscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi
Redazione-web
Di Redazione-web

“Passando per repubblicani, socialisti, + Europa”

Firenze, 3 set. (askanews) – “Mi sembra ci sia una bella convergenza programmatica, una coalizione che dal M5s al Partito Democratico, a Renzi passando poi per repubblicani, socialisti, + Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un incontro che si è svolto oggi a Firenze con le forze di coalizione che sostengono la sua ricandidatura.”È un campo largo che risulta vincente, anche perché -ha aggiunto Giani- c’è una voglia di affermare quella Toscana del fare, ambientalmente sostenibile, con grande attenzione all’energia, alla legalità e a quelle che sono le problematiche che riguardano la sanità pubblica da potenziare e valorizzare, al contrario di quello che pensa la destra. Il lavoro, la scuola, ha una grande visione di strategia per un welfare, un modello che vede la Toscana che non lascia indietro nessuno, con assoluto respiro e senso di prospettiva”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.