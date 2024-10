Toscana, Ceccardi (Lega): Europarlamento stanzi 68 mln per alluvione

“E’ già passato un anno, non possiamo più attendere”

Milano, 8 ott. (askanews) – “E’ già passato un anno, la Toscana non può più attendere. Dall’odierna seduta plenaria dell’Europarlamento mi attendo il via libera definitivo allo stanziamento di 68 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo, destinato ai ristori per la tragica alluvione che ha devastato la Toscana tra l’ottobre e il novembre del 2023. Queste risorse servirebbero a coprire parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate e lo svolgimento delle operazioni di bonifica. Ho intrapreso questa battaglia per la Toscana nella scorsa legislatura, l’11 novembre 2023, quando presentai un’interrogazione alla Commissione Europea al fine di sensibilizzarla sul disastro avvenuto pochi giorni prima. Una battaglia che ha visto al mio fianco anche i consiglieri regionali della Lega e che oggi deve assolutamente concludersi positivamente, fermo restando che i tempi della Commissione per l’attivazione del Fondo di solidarietà dovrebbero essere ben più veloci”. Così l’europarlamentare toscana Susanna Ceccardi (Lega) sul voto del Parlamento Europeo atteso nella giornata odierna e relativo alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea “per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023”.