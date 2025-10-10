venerdì, 10 Ottobre , 25

Toscana, Conte e Giani: lavoreremo bene insieme 5 anni

Se ci sarà bis, M5S entrerà in Giunta regionale

Scandicci (Fi), 10 ott. (askanews) – Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato il presidente della Toscana, Eugenio Giani a Scandicci, in provincia di Firenze, perché qui, da un anno, è assessore comunale allo Sport, Lorenzo Ingozzi, proprio del movimento pentastellato. “Il fatto che qui da un anno lavora una giunta con Claudia Sereni he ha in maggioranza il Movimento 5 Stelle con un assessore molto attivo e con la quale con il quale c’è bella collaborazione, ha un valore anche simbolico. Noi fra un anno diremo lo stesso in Regione”, ha detto Giani. “E anche fra cinque anni”, ha sottolineato subito dopo Conte. Giani ha così di fatto annunciato il futuro ingresso del M5S in Giunta regionale”Le sensazioni sono positive, la preoccupazione à l’astensionismo. La campagna elettorale si è svolta per quello che mi riguarda bene, mi sembra che abbiamo lavorato in coesione, poi -ha aggiunto Giani con arricchimento reciproco””Noi siamo un po’ farraginosi -ha spiegato Conte dal canto suo- perché quando c’è da decidere è una comunità che discute, è una comunità che si confronta, che fa riunioni, contro riunioni, assemblee provinciali, regionali. Ma poi quando partiamo, partiamo con la massima determinazione e in questa coalizione noi ci siamo con la massima determinazione, ci siamo assolutamente con grande convinzione e siamo qui per dare una mano, un contributo, ovviamente avendo anche apportato delle nostre sensibilità, dei nostri obiettivi. Devo ringraziare il presidente Giani che si è aperto al dialogo, al confronto con spirito assolutamente costruttivo, di condivisione e accettando pure di ridiscutere alcuni punti, lo dicevamo chiaramente, che in passato senza la nostra presenza di anche avere un indirizzo diverso. Ma questo fa parte della politica: confronto, dialogo e d’altra parte la disponibilità a rimettersi anche in discussione e ad affrontare anche una prospettiva di rinnovamento tanto più da parte dello stesso interessato, è una cosa da sottolineare e da apprezzare”, ha concluso Conte.

