Toscana, Giani: domani assegnerò deleghe in prima riunione Giunta

“Sto facendo gli ultimi ritocchi”

Firenze, 19 nov. (askanews) – “Sto facendo gli ultimi ritocchi. A questo punto, visto che il Consiglio regionale ci ha portato fino a tarda mattinata, la riunione sarà domattina alle 10.30, dove faremo una bella riunione di Giunta, perché da quella uscirà la suddivisione delle deleghe, quindi dell’attribuzione dei compiti agli otto assessori e al sottosegretario”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del Consiglio regionale.”Oggi -ha aggiunto Giani- era molto importante capire dal Consiglio quale clima può accompagnare il lavoro della giunta”.”Io ringrazio davvero la maggioranza che si è espressa molto compatta, molto seria, molto chiara su tutti i vari temi che accompagneranno questa legislatura in primo luogo sulla sanità, dove -ha proseguito Giani- ho visto una visione forte di sostegno a una politica di valorizzazione della sanità pubblica che possa fornire servizi ai cittadini, ma anche sul piano dei servizi con l’accompagnare l’azione legislativa al lavoro che è stato fatto, ad esempio con gli asini gratis, con i libri gratis, con la vita indipendente, con le politiche attive del lavoro e contemporaneamente ho visto una compattezza su tutti i temi più strategici e importanti”.”È evidente -ha concluso Giani- che vi è stata anche un’opposizione che ha detto le sue cose, ma contemporaneamente ho visto un clima tutto sommato costruttivo. Quindi il viatico da questo da questa prima vera riunione del Consiglio regionale è incoraggiante per attuare quel programma che in 200 pagine ho sintetizzato per la Toscana da qui al 2030″.