Toscana, Giani: in mia Giunta Pd non è più preponderante

Toscana, Giani: in mia Giunta Pd non è più preponderante

“Costruita tenendo conto di nuovo equilibrio politico”

Firenze, 11 nov. (askanews) – “E’ una Giunta che unisce rinnovamento e quindi energie giovani e esperienza. Dà voce alle espressioni del territorio. Ha, naturalmente, le caratteristiche di una squadra, anche perché dovremo governare, tenendo conto che questa volta non c’è la preponderanza di un partito, come avveniva invece nellla precedente legislatura, quando il Partito Democratico aveva 22 consiglieri regionali su 41. Questa volta vi è un’articolazione su quattro forze politiche che sono rappresentate in Consiglio e quindi anche l’equilibrio politico con cui l’ho costruita”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la formazione della nuova Giunta regionale, a margine della prima seduta del Consiglio regionale.

