Toscana, Giani: “Su nostra sul legge fine vita deciderà la Consulta”

Governatore toscano a Start su Sky Tg24 dopo provvedimento regionale

Roma, 12 feb. (askanews) – “Siamo in un paese democratico, noi abbiamo delle regole e la lettura di principi costituzionali spetta alla Corte Costituzionale, la Corte ha dato delle indicazioni su cui il legislatore nazionale è bene agisca con una legge. Poi se, in questa fase transitoria, noi potremo o non potremo avere legittimità rispetto al provvedimento che abbiamo fatto, lo deciderà la stessa Corte. In questo, il nostro legislatore, il Parlamento non è la prima volta, spesso anzi, è stato ricalcitrante”: lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a proposito della legge regionale sul fine vita.